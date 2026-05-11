Société

Décès de Ali Fassi Fihri: les condoléances du Roi à la famille du défunt

Ali Fassi Fihri.

Ali Fassi Fihri.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Ali Fassi Fihri.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/05/2026 à 20h11

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction la triste nouvelle du décès de feu Ali Fassi Fihri, que Dieu l’accueille dans son vaste paradis parmi les vertueux.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux, à l’ensemble de ses proches et amis, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion à la suite de cette pénible perte, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort. «Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint: Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde; et ceux-là sont les biens guidés», véridique est la parole de Dieu.

En cette triste épreuve, le Roi se remémore avec grande considération les hautes qualités du défunt et son patriotisme sincère qui lui ont permis d’assumer avec loyauté, intégrité et mérite les différentes missions et hautes responsabilités qu’il a assumées, tout en faisant montre d’une grande compétence, de sagesse et de maîtrise dans la gestion en tant que directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable ou en tant que président de la Fédération royale marocaine de football, outre son indéfectible attachement au glorieux trône alaouite, aux constantes et aux sacralités de la Nation.

Tout en partageant la peine des membres de la famille du regretté à la suite de cette perte cruelle, le Souverain leur fait part de sa profonde compassion et sympathie et de sa haute sollicitude et bienveillance, priant le Très-Haut d’entourer le défunt de sa sainte miséricorde et de le rétribuer amplement pour les services louables rendus à sa patrie et pour ses bonnes oeuvres.

«Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis», et «Nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons», véridique est la parole de Dieu.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/05/2026 à 20h11
#Ali Fassi Fihri#le Roi Mohammed VI#condoléances#Maroc

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