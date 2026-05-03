People

Décès d’Hany Shaker, icône de la musique arabe, à l’âge de 73 ans

Le chanteur égyptien Hany Shaker.

Par La Rédaction
Le 03/05/2026 à 15h37

VidéoAprès une lutte acharnée contre la maladie, le chanteur égyptien Hany Shaker a rendu son dernier soupir à Paris ce dimanche 3 mai. Malgré une prise en charge spécialisée en France, le «Prince du chant arabe» a succombé à une rechute soudaine, laissant ses millions de fans dans une profonde tristesse.

Hany Shaker, l’une des dernières grandes voix de la chanson arabe classique, est décédé ce dimanche à Paris à l’âge de 73 ans. Le chanteur a succombé à des complications de santé majeures après un combat de trois mois contre la maladie. La nouvelle a immédiatement plongé la scène artistique arabe dans le deuil.

Hospitalisé en France pour un protocole de soins spécialisés, l’artiste avait subi une intervention chirurgicale délicate au niveau du côlon suite à des hémorragies répétées.

Bien que son état ait montré des signes de stabilisation temporaire, il a été victime d’une rechute brutale marquée par une insuffisance respiratoire aiguë. Admis en soins intensifs, il est tombé dans un coma profond avant de rendre son dernier soupir.

Lire aussi : Décès de Aziz Mekouar, ancien ambassadeur du Maroc aux États-Unis et en Chine

L’annonce de son décès a été confirmée via son compte officiel sur Instagram, provoquant une onde de choc immédiate. De nombreuses personnalités du monde de la culture et des médias, à l’instar de Mohamed Fouad, Hanane Metawea ou encore Nadia Mostafa, membre du syndicat des professions musicales, ont exprimé leur immense tristesse.

Au-delà de sa voix emblématique, Hany Shaker laisse derrière lui un héritage colossal de plus de 600 chansons. Ancien président du syndicat des musiciens en Égypte, il s’était imposé comme un fervent défenseur de l’identité musicale arabe face aux transformations de l’industrie. Son transfert à Paris, après une première prise en charge au Caire, témoignait de la complexité de son état clinique qui aura finalement eu raison de cette légende de la musique.

Par La Rédaction
Le 03/05/2026 à 15h37
#Maroc#Hany Shaker#Musique arabe#Egypte

LEs contenus liés

Société

Décès de Aziz Mekouar, ancien ambassadeur du Maroc aux États-Unis et en Chine

Culture

Poésie, éclats de mémoire, un mois après son décès, l’hommage émouvant à l’artiste Abdallah Sadouk

Politique

Décès de l’ancien ministre Abdesselam Zenined

Médias

Décès de Chef Kimo, figure emblématique de la gastronomie sur les réseaux sociaux

Articles les plus lus

1
Sahara marocain: Tebboune estime que la mise en œuvre du plan d’autonomie est inéluctable
2
Le Roi nomme le prince héritier Moulay El Hassan coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des FAR
3
Aïd Al-Adha 2026: voici les prix des moutons au souk de Tnine Chtouka
4
Pourquoi les prix des œufs sont-ils tombés à moins d’un dirham?
5
Abou al-Bara al-Sahraoui, l’enfant du Polisario devenu gouverneur de Daech au Sahel
6
Voici où en sont les travaux de construction du port Dakhla Atlantique
7
Présentation officielle de «100 Marocains qui ont fait l’Histoire», une lecture incarnée du récit national
8
Catherine Pégard, ministre française de la Culture, dévoile les contours de la nouvelle coopération culturelle franco-marocaine
Revues de presse

Voir plus