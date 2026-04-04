Décès de Aziz Mekouar, ancien ambassadeur du Maroc aux États-Unis et en Chine

Aziz Mekouar, ancien ambassadeur du Maroc aux États-Unis et en Chine, s’est éteint à l’âge de 75 ans. Né le 13 novembre 1959 à Fès, il avait débuté sa formation au lycée français Charles Lepierre de Lisbonne avant d’obtenir son diplôme de HEC Paris en 1974.

Sa carrière diplomatique le conduit successivement au Portugal, en Angola, en Italie, à Malte et en Albanie, tout en assurant la représentation permanente du Maroc auprès de la FAO. De novembre 2001 à novembre 2005, il préside le Conseil de cette organisation onusienne.

Lire aussi : Maroc-Chine: une coopération étroite dans la lutte contre le Covid-19, affirme l'ambassadeur du Royaume à Pékin

En juin 2002, il est nommé ambassadeur du Maroc aux États-Unis, poste qu’il occupe jusqu’en septembre 2011. Durant cette période, il supervise la négociation et la signature de l’accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis, et gère le compact conclu avec le Millenium Challenge Account américain. Entre 2018 et 2023, il représente le Royaume auprès de la République populaire de Chine. À l’issue de cette mission, il s’engage comme conseiller auprès de grands groupes marocains et de multinationales.

Sur X, Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux États-Unis, lui a rendu hommage en saluant «une carrière exceptionnelle couvrant près de 50 ans au service de son pays». Il rappelle avoir croisé Aziz Mekouar pour la première fois à Rome, au début des années 80, alors qu’il était conseiller à l’ambassade du Maroc.

It is with great sadness that I learned of the passing of Ambassador Aziz Mekouar. His exceptional career, spanning nearly 50 years in service to his country, is a testament to his dedication and passion for diplomacy.



I first met Ambassador Mekouar in Rome in the early 80s,… pic.twitter.com/xRpoXzwwhd — Youssef Amrani (@youamrani) April 4, 2026

«Son affabilité, sa courtoisie, sa discrétion et son humilité faisaient de lui un diplomate hors pair», écrit-il, soulignant sa contribution au renforcement des relations maroco-américaines depuis Washington. «Il laisse une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui ont eu l’honneur de le connaître, particulièrement à Washington, où il a grandement contribué au renforcement des relations maroco-américaines», note Youssef Amrani.

Il évoque également leur dernière rencontre, l’année passée à Casablanca, au chevet d’Aziz Mekouar: «Notre dernier échange nous avait doucement ramenés à Washington, une ville qu’il portait dans son cœur, pour le profond sentiment d’accomplissement, de dignité et de plénitude qu’elle avait fini par incarner dans le parcours de sa vie et de son service.»

«Il nous manquera profondément, mais surtout, il demeurera à jamais dans la mémoire de ceux qui ont eu le privilège de le connaître. J’adresse mes sincères condoléances à son fils Camil, à sa famille et à ses amis, ainsi qu’à la communauté diplomatique marocaine. Que son âme repose en paix», conclut-il.