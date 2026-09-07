Industrie pharmaceutique: Sothema accélère son expansion panafricaine

En un demi-siècle d’existence, le fleuron de l’industrie pharmaceutique marocaine n’a jamais affiché une santé aussi éclatante. Célébrant ses cinquante ans d’activité, Sothema enregistre des performances financières remarquables, portées par une dynamique d’expansion continue. Après une année record conclue par un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dirhams et un bénéfice net part du groupe en hausse de 21%, le laboratoire poursuit sur sa lancée avec des revenus semestriels atteignant 1,8 milliard de dirhams, marquant une progression de 16%, rapporte le magazine Jeune Afrique.

Cette dynamique s’accompagne d’opérations stratégiques ciblées, à l’image du rachat du spécialiste de l’hémodialyse Soludia ou du lancement de Sothema International, une structure dédiée au rayonnement mondial de l’entreprise. L’objectif consiste à faire évoluer le modèle traditionnel vers un ensemble plus diversifié, mieux intégré dans la chaîne de valeur et résolument tourné vers l’extérieur.

Cette transformation s’inscrit dans la continuité des initiatives menées par Lamia Tazi, présidente-directrice générale de la société fondée en 1976 par son père, Omar Tazi. Docteur en pharmacie diplômée de l’Université de Liège, la dirigeante a gravi tous les échelons au sein de l’entreprise familiale depuis son arrivée en 1997, occupand successivement les fonctions de chargée de mission, pharmacienne responsable, directrice générale, puis PDG à partir de fin 2019, lit-on dans Jeune Afrique.

Sous sa conduite, l’opérateur s’est imposé comme un acteur incontournable dont les produits –allant de l’insuline aux traitements injectables en passant par les sérums et solutions ophtalmiques– sont aujourd’hui distribués dans 37 pays, principalement en Afrique et au Moyen-Orient. Fort de neuf unités industrielles spécialisées et d’une notoriété renforcée par son rôle clé dans la production et le conditionnement de vaccins durant la crise sanitaire, le groupe coté à la Bourse de Casablanca entend désormais franchir un nouveau cap.

Reconnue parmi les figures majeures du secteur dans la région, la dirigeante attribue cette réussite à une méthode fondée sur l’ambition, la rigueur d’exécution et la responsabilité sociétale. Cette approche conjugue la volonté d’élargir le périmètre industriel avec la nécessité de traduire rapidement les orientations en résultats opérationnels concrets, tout en maintenant des normes élevées de sécurité, de qualité et d’accès aux soins pour les patients. C’est ce cadre pragmatique qui guide désormais le déploiement international du laboratoire marocain, écrit le magazine.

L’Afrique subsaharienne est un pivot central de cette stratégie de croissance externe, envisagée non pas comme un simple marché d’exportation, mais comme le prolongement naturel du projet industriel initial. À travers sa filiale sénégalaise West Afric Pharma, qui sert de hub pour l’Afrique de l’Ouest, Sothema cherche à bâtir de nouvelles plateformes régionales adaptées aux spécificités réglementaires et économiques de chaque pays. En combinant distribution, partenariats locaux et unités de production sur place, l’entreprise ambitionne d’apporter son expertise industrielle et scientifique pour accompagner l’émergence d’une véritable souveraineté sanitaire continentale et réduire la dépendance de la région aux importations de médicaments.