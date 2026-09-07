Crise de Sebta: un deux poids, deux mesures que les Marocains ne peuvent plus accepter

Il est un détail d’une importance capitale dans le discours prononcé devant le Congrès des députés par Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, qui est passé pratiquement inaperçu dans les médias, sans doute parce qu’il ne cadre pas avec le récit qui se construit depuis plusieurs semaines.

Pedro Sánchez a expliqué que les forces de sécurité espagnoles déployées à la frontière de Ceuta avaient choisi de relâcher momentanément leur dispositif de contention lorsqu’elles se sont retrouvées confrontées à un afflux de milliers de personnes tentant d’entrer dans la ville, dont beaucoup par la digue. Selon lui, tenter de contenir par la force une foule d’une telle ampleur aurait pu provoquer une tragédie, avec des morts et de nombreux blessés.

Samir Bennis. (DR)

En d’autres termes, face au dilemme consistant à maintenir à tout prix l’étanchéité de la frontière ou à éviter une tragédie humaine, les forces espagnoles ont choisi la seconde option. «Et moi, en tant que président du gouvernement et citoyen espagnol, j’affirme qu’elles ont fait ce qu’il fallait», a déclaré Sánchez. Plus encore, celui-ci a salué le comportement des forces de sécurité espagnoles, qualifiant de «courageuse et intelligente» leur décision de «défendre la vie humaine» plutôt que de donner la priorité à la protection de la frontière.

Dès lors, si nous considérons cette décision comme légitime, raisonnable, «intelligente et humaine» lorsqu’elle est prise par les forces de sécurité espagnoles, pourquoi ne pas accorder au moins au Maroc le bénéfice du doute et envisager la possibilité que ses propres forces de sécurité aient été confrontées exactement au même dilemme?

C’est précisément ce que j’ai soutenu le 2 août dernier. Le Maroc s’est retrouvé face à deux options. La première: utiliser la force contre des milliers de personnes rassemblées simultanément dans un espace extrêmement restreint, au risque de provoquer des morts et des centaines de blessés. Avec, en outre, le coût considérable que de telles scènes auraient représenté pour l’image du pays auprès de l’opinion publique internationale et des organisations de défense des droits humains.

La seconde: face au débordement de ses forces de sécurité, relâcher momentanément le dispositif de contention afin d’éviter une confrontation potentiellement sanglante. Puis, coopérer avec l’Espagne pour faciliter le retour de ceux qui avaient franchi la frontière.

Et c’est précisément ce qui s’est produit par la suite. Sur les 72.000 personnes qui ont franchi la frontière vers Sebta, environ 90% sont retournées au Maroc dans un délai de 48 heures. Est-ce là le comportement d’un État qui chercherait à provoquer l’effondrement des services de sécurité espagnols ou à faire chanter le gouvernement espagnol, comme l’ont soutenu de nombreux commentateurs et analystes? Comment un État prétendument déterminé à provoquer l’effondrement des services de sécurité d’une ville pourrait-il, dans le même temps, coopérer immédiatement avec son gouvernement afin de faciliter le retour de l’immense majorité des migrants, neutralisant ainsi l’instrument même qu’il aurait prétendument utilisé pour atteindre cet objectif?

Cette accusation aurait beaucoup plus de fondement si le Maroc avait refusé de coopérer avec les autorités espagnoles. Or, c’est exactement le contraire qui s’est produit. Comment expliquer qu’un État qui aurait prétendument cherché à utiliser la migration comme arme de pression contre l’Espagne se soit mis d’accord avec le ministre espagnol de l’Intérieur dès le 30 juillet, au moment même où commençait l’afflux massif vers Sebta, afin de renforcer la coordination face à ces flux? Ce même jour, les deux gouvernements se sont engagés à «examiner et mettre en œuvre des mesures pour le rapatriement, dans les plus brefs délais, de toutes les personnes entrées illégalement à Ceuta».

Dès les premières heures de la crise migratoire, plusieurs responsables du gouvernement espagnol ont salué à maintes reprises la coopération de Rabat, parmi lesquels le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, ainsi que Pedro Sánchez lui-même. Le 1er août, Marlaska a affirmé que la coopération avec le Maroc «a permis de renverser la situation en 24 heures. Le Maroc ne constitue aucune menace, ni pour Ceuta ni pour le reste de l’Espagne. C’est un partenaire absolument fiable».

Trois jours plus tard, Marlaska a indiqué que, sur les 72.000 personnes ayant franchi la frontière vers Ceuta, environ 70.000 étaient déjà retournées au Maroc, insistant une nouvelle fois sur «la bonne coopération entre les deux pays».

«Le Maroc semble donc n’avoir que deux options: recourir à la force à outrance contre les migrants, en assumant toutes les conséquences humaines et réputationnelles qu’une telle décision pourrait entraîner, ou être qualifié d’ennemi de l’Espagne pour avoir refusé d’accomplir le sale boulot que les forces espagnoles elles-mêmes considèrent ne pas devoir accomplir au nom de la «bravoure, de l’intelligence et de l’humanité».» — Samir Bennis

Lors de sa comparution devant le Congrès le 3 septembre, Sánchez s’est montré encore plus explicite. Il a affirmé que, sans la coopération du Maroc, il aurait été impossible pour le gouvernement espagnol d’obtenir le retour d’environ 50.000 personnes au cours des premières 24 heures et de 63.000 personnes en 48 heures. Sánchez a expliqué qu’«une coordination étroite a été établie avec les autorités marocaines, sans laquelle il aurait été impossible, illégal et également sur le plan logistique» de procéder à ces retours, ajoutant qu’il s’agissait de «l’un des processus de retour les plus rapides jamais réalisés dans l’histoire récente de l’Europe».

La question demeure donc entière: si l’objectif du Maroc était d’utiliser la migration pour provoquer l’effondrement de Sebta et faire pression sur l’Espagne, pourquoi a-t-il coopéré dès le premier jour afin de neutraliser, en à peine 48 heures, les effets de l’opération même qu’il aurait prétendument organisée?

Un deux poids, deux mesures inacceptable

Ce qui est précisément difficile à accepter au Maroc, c’est ce deux poids, deux mesures. On considère comme parfaitement compréhensible que quelques centaines d’agents espagnols aient pu être débordés par des milliers de personnes et aient décidé de ne pas recourir à une force susceptible de provoquer une tragédie, mais on écarte d’emblée la possibilité que les forces marocaines aient pu se retrouver confrontées à une situation comparable. Du Maroc, en revanche, on exige implicitement qu’il garantisse l’imperméabilité absolue de la frontière, même face à une foule d’une telle ampleur et quel que puisse être le coût humain d’une telle décision.

Pour les Espagnols, les forces de sécurité marocaines doivent, coûte que coûte, arrêter les flux migratoires vers Sebta et Melilla, indépendamment des conséquences humaines que cela pourrait entraîner et du coût que cela pourrait représenter pour l’image du Maroc. Toute décision fondée sur des considérations similaires à celles que le président du gouvernement espagnol lui-même a qualifiées d’«humaines, courageuses et intelligentes» est interprétée depuis Madrid comme l’expression d’une volonté malveillante du Maroc de nuire aux intérêts de l’Espagne, de la faire chanter ou de réactiver ses revendications sur Sebta et Melilla.

Le Maroc semble donc n’avoir que deux options: recourir à la force à outrance contre les migrants, en assumant toutes les conséquences humaines et réputationnelles qu’une telle décision pourrait entraîner, ou être qualifié d’ennemi de l’Espagne pour avoir refusé d’accomplir le sale boulot que les forces espagnoles elles-mêmes considèrent ne pas devoir accomplir au nom de la «bravoure, de l’intelligence et de l’humanité».

Or il existe à cet égard un précédent historique que nous ne devrions pas oublier. Entre la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre 2005, plusieurs assauts massifs successifs contre les clôtures de Sebta et Melilla ont été menés par des centaines de migrants subsahariens. Plusieurs personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées. Le Maroc a alors fait l’objet de critiques extrêmement sévères de la part des médias espagnols, d’organisations non gouvernementales et d’organisations internationales de défense des droits humains pour avoir fait usage de la force contre les migrants.

Ces événements ont considérablement porté atteinte à l’image du Maroc et l’ont placé pendant longtemps sur la défensive en matière de droits humains. Ils ont en outre coïncidé avec une période particulièrement délicate pour Rabat concernant la question du Sahara, alors que de nombreuses organisations utilisaient précisément le dossier des droits humains pour accroître la pression internationale sur le Maroc.

Il paraît donc légitime de se demander si ce précédent n’a pas également pesé sur les décisions prises par les forces marocaines les 30 et 31 juillet. Si le Maroc fait usage de la force et que des personnes sont tuées, il est accusé de brutalité et de violations des droits humains. S’il choisit au contraire de ne pas y recourir face à une foule qui déborde son dispositif de sécurité, cette décision est automatiquement interprétée comme la preuve qu’il aurait délibérément ouvert la frontière afin de faire chanter l’Espagne.

C’est précisément ce deux poids, deux mesures qui indigne de nombreux Marocains. Nous ne pouvons accepter qu’un même comportement soit considéré comme prudent et humain lorsqu’il est adopté par les forces espagnoles, mais suspect ou délibérément hostile lorsqu’il est adopté par les forces marocaines.

Au fond, c’est une vision profondément asymétrique de la relation entre les deux pays qui persiste. L’Espagne se réserve le droit d’agir en fonction de ses propres circonstances, de ses contraintes et de ses intérêts, tandis que l’on attend du Maroc qu’il agisse systématiquement conformément à ce que l’Espagne considère comme opportun, même lorsque cela peut entraîner un coût humain, politique ou réputationnel considérable pour notre pays. Et lorsque le Maroc agit en fonction de sa propre appréciation de ses intérêts et de la situation sur le terrain, les accusations de chantage, de pression ou de stratégie hostile surgissent immédiatement. C’est ce deux poids, deux mesures que les Marocains ne peuvent accepter et que nos amis espagnols devraient intégrer s’ils ont réellement la volonté de construire une relation d’égal à égal, fondée sur l’entente et le respect mutuel.