Vallée du Bouregreg: un tunnel pour la LGV et une passerelle piétonne en chantier

Les chantiers en cours dans la vallée du Bouregreg. (Y.Mannan/Le360)

La vallée du Bouregreg poursuit sa transformation avec plusieurs chantiers d’infrastructures menés entre Rabat et Salé. Parmi les projets structurants en cours figurent le tunnel ferroviaire destiné à la future ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech et une nouvelle liaison piétonne entre les deux rives du fleuve.

Sous maîtrise d’ouvrage de l’Office national des chemins de fer (ONCF), le tunnel ferroviaire s’étendra sur 3,3 kilomètres entre la vallée du Bouregreg et la gare de Rabat-Agdal. Cet ouvrage constitue l’un des maillons du prolongement de la grande vitesse ferroviaire vers Marrakech.

Le projet comprend un tunnel monotube à double voie de 2.750 mètres, prolongé par une section à ciel ouvert de 50 mètres puis par une tranchée couverte à quatre voies sur 500 mètres à l’approche de Rabat-Agdal. Sa configuration doit permettre l’insertion des nouvelles voies à grande vitesse dans un environnement urbain dense tout en assurant leur raccordement aux infrastructures ferroviaires existantes.

La vallée du Bouregreg poursuit sa transformation avec plusieurs chantiers d’infrastructures menés entre Rabat et Salé. (Y.Mannan/Le360)

La réalisation de cet ouvrage a été confiée par l’ONCF au groupement formé par la Société générale des travaux du Maroc (SGTM) et Sinohydro Bureau 5, pour un marché d’environ 1,4 milliard de dirhams. Le tunnel s’inscrit dans le vaste chantier de la LGV Kénitra-Marrakech, appelé à renforcer les capacités du réseau ferroviaire sur l’axe atlantique et à accompagner la montée en puissance de l’offre de transport à grande vitesse.

Lire aussi : Vallée du Bouregreg: la nouvelle promenade emblématique de Rabat

En parallèle de cette infrastructure ferroviaire, la vallée du Bouregreg fait l’objet de nouveaux aménagements dédiés aux mobilités douces. L’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg (AAVB) réalise notamment une liaison piétonne destinée à améliorer la continuité des cheminements entre Rabat et Salé.

L’ouvrage prendra la forme d’une passerelle aménagée au-dessus du fleuve, reposant sur des appuis implantés dans le lit du Bouregreg. Des plateformes sont également prévues à ses extrémités afin d’offrir aux promeneurs des espaces de halte et d’observation.

Ces différents chantiers participent ainsi à une double transformation de la vallée: renforcer les infrastructures de transport ferroviaire à l’échelle nationale tout en améliorant, localement, les cheminements piétons et la connexion entre les deux rives du Bouregreg.