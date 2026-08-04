Vallée du Bouregreg: la nouvelle promenade emblématique de Rabat

Les abords du Grand Théâtre de Rabat offrent une vue imprenable sur la vallée du Bouregreg. (Y.Mannan/Le360)

La vallée du Bouregreg s’impose aujourd’hui comme l’un des principaux pôles de promenade et de loisirs de la capitale. Dominé par le Grand Théâtre de Rabat et ses vastes aménagements paysagers, le site attire chaque jour un public toujours plus nombreux, séduit par la qualité de ses espaces publics, ses perspectives sur le fleuve et son architecture contemporaine.

Le360 s’est rendu sur place pour capter les paysages emblématiques de ce vaste projet d’aménagement. Au fil de la promenade, visiteurs marocains et touristes étrangers saluent la beauté du site, l’intégration harmonieuse du Grand Théâtre dans son environnement et les larges espaces verts qui l’entourent.

«C’est un lieu magnifique. L’architecture est impressionnante et les jardins sont particulièrement agréables. On a l’impression d’être dans une grande capitale internationale», confie un visiteur. «Tout est pensé pour la promenade et la détente. Les espaces sont vastes, propres et très bien entretenus», ajoute une touriste.

Conçu par l’architecte irako-britannique Zaha Hadid (1950-2016), figure majeure de l’architecture contemporaine et lauréate du prix Pritzker, le Grand Théâtre de Rabat constitue l’un des éléments structurants de la requalification de la vallée du Bouregreg.

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Le développement de ce territoire s’inscrit dans le cadre du Plan d’aménagement spécial (PAS) de la vallée du Bouregreg, mis en œuvre par l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg (AAVB). Ce document d’urbanisme couvre un périmètre d’environ 6.000 hectares s’étendant sur près de 15 kilomètres entre Rabat et Salé.

L’ambition du projet est de faire de la vallée un pôle urbain, culturel, touristique et environnemental de référence, tout en préservant les équilibres écologiques du site. Dans cette optique, seuls 15% de la superficie concernée sont destinés à l’urbanisation. Le reste est consacré à la protection et à la valorisation des milieux naturels à travers un «plan vert», dédié aux espaces paysagers et forestiers ainsi qu’un «plan bleu», axé sur la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Bouregreg.