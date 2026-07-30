Canicule: au Bouregreg, le parc paysager de Salé devient le refuge des promeneurs

À la tombée du jour, le parc paysager du Bouregreg, sur la rive de Salé, attire chaque soir des centaines de promeneurs venus profiter de la fraîcheur, des espaces verts et d'un panorama exceptionnel sur Rabat. (Y.Mannan/Le360)

L’aménagement de la vallée du Bouregreg a accordé une place importante aux espaces verts, devenus l’un des principaux atouts de ce vaste projet de requalification urbaine. Parmi eux figure un parc paysager aménagé sur la rive de Salé, qui attire chaque jour de nombreux promeneurs.

L’une des particularités de cet espace réside dans sa passerelle piétonne, qui permet de s’avancer au-dessus d’un bras du fleuve tout en offrant un panorama dégagé sur la vallée du Bouregreg. Depuis cet ouvrage, les visiteurs profitent d’une vue imprenable sur le Grand Théâtre de Rabat, la Tour Hassan et le Mausolée Mohammed V, au cœur d’un paysage où patrimoine historique et aménagements contemporains se répondent.

À la recherche de fraîcheur en cette période de fortes chaleurs, les visiteurs commencent à affluer dès le milieu de l’après-midi et prolongent souvent leur promenade jusqu’à une heure avancée de la soirée. De nombreuses familles, notamment venues de Salé, apprécient la proximité du site ainsi que la qualité de son entretien.

«L’endroit est idéal en cette période estivale, aussi bien pour nous que pour les enfants», nous confie l’un des promeneurs.

Située entre Rabat et Salé, la vallée du Bouregreg s’étend sur près de 6.000 hectares autour de l’estuaire du fleuve. Véritable trait d’union entre les deux villes, elle fait l’objet depuis plusieurs années d’un ambitieux programme d’aménagement destiné à valoriser son patrimoine naturel, paysager et historique, tout en créant de nouveaux espaces de loisirs et de promenade ouverts au public.