Tour Mohammed VI: les espaces verts connaissent un franc succès

L’aménagement paysager du parvis de la Tour Mohammed VI constitue l’ultime étape de ce projet architectural emblématique, dont les travaux ont été lancés le 1er novembre 2018.

Les nouveaux espaces verts s’articulent autour de jardins agrémentés de plantations ornementales, ponctués de zones de détente équipées de bancs. Depuis ces belvédères, les visiteurs profitent d’une vue panoramique sur la vallée du Bouregreg, entièrement requalifiée dans le cadre d’un vaste programme d’aménagement conduit sur hautes instructions royales.

Traversant la vallée qui porte son nom, le fleuve Bouregreg apporte une touche de fraîcheur à cet environnement devenu l’un des plus remarquables du Royaume.

Plusieurs visiteurs interrogés par Le360 n’ont pas caché leur admiration pour les lieux. Un couple venu de Meknès a notamment salué la qualité des aménagements, remerciant les autorités pour cette réalisation et exprimant le souhait de voir naître des projets similaires dans d’autres villes du Royaume.

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Pour rappel, la Tour Mohammed VI est un gratte-ciel multifonctionnel de 250 mètres de haut, réparti sur 55 niveaux et érigé à Salé, aux portes de Rabat.

L’édifice accueille des bureaux, des résidences haut de gamme ainsi que l’hôtel Waldorf Astoria. Sa façade sud est équipée de panneaux photovoltaïques contribuant à sa performance énergétique. Sa construction a nécessité un investissement d’environ 6,5 milliards de dirhams.