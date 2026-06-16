Hicham Lahlou signe une installation de 396 sculptures au pied de la Tour Mohammed VI

La Tour Mohammed VI constitue un véritable trait d’union architectural entre les deux rives du Bouregreg. À son entrée, une œuvre d’exception vient enrichir l’expérience du lieu. Imaginée par le designer international, artiste et architecte d’intérieur Hicham Lahlou, en étroite collaboration avec la direction artistique du maître d’ouvrage, cette installation composée de 396 sculptures lumineuses transforme l’esplanade de la Tour en un espace où l’art, l’architecture et la lumière dialoguent avec élégance.

Coulées en aluminium et sublimées par une patine bronze, les 396 sculptures s’intègrent avec subtilité dans l’environnement architectural de la Tour Mohammed VI. Leur silhouette élancée fait écho aux portes monumentales du bâtiment ainsi qu’au raffinement ornemental des palais et riads marocains. Au fil des heures, elles captent les variations de la lumière naturelle et entretiennent un dialogue harmonieux avec les matériaux nobles et les espaces végétalisés qui les entourent.

À la tombée de la nuit, l’installation révèle une tout autre dimension. Grâce à un système d’éclairage paramétrique exclusivement ascendant, chaque sculpture s’illumine depuis sa base, mettant en valeur la richesse de sa texture métallique et créant un mouvement lumineux qui semble se déployer jusqu’à la majestueuse voûte de la Tour. Du parvis jusqu’à l’entrée du Waldorf Astoria Rabat-Salé, l’espace se métamorphose en une expérience sensorielle immersive, où la lumière devient un véritable langage artistique.

Puisant son inspiration dans le neffar, trompette emblématique du patrimoine marocain, l’installation décline des formes organiques et végétales qui s’élèvent comme une partition sculptée à ciel ouvert. Les œuvres revisitent ainsi un symbole familier de la mémoire collective marocaine, dans un dialogue subtil entre tradition et expression contemporaine.

À travers cette création, Hicham Lahlou inscrit la Tour Mohammed VI dans une continuité culturelle assumée, où l’innovation formelle se nourrit des savoir-faire et des symboles hérités du passé. L’œuvre témoigne ainsi d’une volonté de faire dialoguer tradition et modernité au sein d’un même geste créatif.

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Cette installation s’inscrit dans une ambition plus large visant à faire de la Tour Mohammed VI un véritable espace d’expression culturelle, à la croisée de l’architecture, du design et des métiers d’art. Pour Hicham Lahlou, le projet a été pensé comme un prolongement respectueux du geste architectural: «Mon intention, partagée avec le maître d’ouvrage, était de créer une œuvre qui accompagne avec déférence l’architecture le jour, avant d’en révéler toute la majesté à la nuit tombée. Ces 396 sculptures constituent les notes d’une symphonie lumineuse paramétrique qui s’élève vers la voûte. En s’éclairant elles-mêmes, elles ne se contentent pas d’apporter de la lumière; elles insufflent une âme vibrante au pied de cette icône.»

Pensées spécifiquement pour ce site emblématique, les œuvres d’artistes marocains et internationaux qui y sont intégrées contribuent à faire émerger un espace unique, où l’expérience architecturale se prolonge à travers des interventions artistiques ambitieuses. La Tour affirme ainsi sa vocation de destination culturelle contemporaine, ouverte sur le monde et profondément enracinée dans son territoire.