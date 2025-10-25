Exposition. À Tanger, l’exposition «Constellations» célèbre trente ans de création signés Hicham Lahlou

Affiche de l'exposition Constellations- Retour vers le futur , qui se tiendra à partir du 31 octobre à la Galerie Delacroix de Tanger.

L’exposition «Constellations–Retour vers le futur», qui ouvre ses portes au public à partir du 31 octobre à Tanger, rend hommage à trois décennies de création de Hicham Lahlou, dont le travail a profondément marqué le paysage du design marocain, africain et arabe. Depuis 1995, il s’impose comme une figure pionnière, audacieuse et visionnaire.

L’exposition, dont le symbole graphique s’inspire de la feuille de trèfle transformée en étoile lumineuse, illustre la démarche du créateur: ancrer le design dans le patrimoine marocain tout en le projetant vers l’avenir. La thématique de la constellation traduit son œuvre comme un ensemble d’étoiles reliées (objets, projets et rencontres) formant un univers où se croisent identité, mémoire et modernité. Le vernissage se tiendra le 31 octobre à 19h30 à la Galerie Delacroix de Tanger.

Hicham Lahlou et sa création Clover .

Dans le texte de présentation, la commissaire Sanaa El Younsi décrit Hicham Lahlou comme une figure majeure du design contemporain, dont l’œuvre «dépasse la simple fonctionnalité pour devenir un langage porteur de sens, de mémoire et d’émotion». Elle souligne son rôle déterminant dans la reconnaissance internationale du design marocain, mais aussi son engagement pour la transmission et le dialogue entre tradition et innovation. Pour El Younsi, Hicham Lahlou a fait du Maroc une véritable «matrice créative», un lieu de rencontre entre art, artisanat et modernité.

Transmission et nouvelle génération

Fidèle à son esprit d’ouverture, Hicham Lahlou a choisi d’inviter trois jeunes artistes designers marocains à participer à cette rétrospective: Selma Lazrak, architecte et designer basée à Munich, primée à l’international, Amine Asselman, docteur en art contemporain et céramiste à Tétouan, et Hasnae Lahlou, artiste peintre franco-marocaine dont l’univers coloré et poétique s’apprête à séduire le public marocain, sur les pas de son frère.

Parmi les œuvres phares de cette rétrospective figure «Constellation», une création conçue avec le designer malien Cheick Diallo et éditée par DAUM pour le Groupe Chalhoub. Présentée pour la première fois au Maroc, cette pièce incarne le dialogue interculturel cher à Lahlou et son ambition de positionner le design comme un langage universel.

À travers cette exposition, Hicham Lahlou invite le public à un voyage rétrospectif et prospectif, où le passé éclaire le présent et inspire le futur. L’exposition se veut une célébration du design comme art total, où la fonction et l’émotion se rejoignent pour raconter une histoire: celle d’un Maroc créatif, ancré dans son patrimoine, mais tourné vers le monde.