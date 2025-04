Hicham Lahlou, ambassadeur du design africain, au jury du Salone Satellite Award 2025 à Milan

Le designer Hicham Lahlou, reconnu pour son engagement en faveur du design africain et arabe, a été convié à rejoindre le jury international du Salone Satellite Award 2025. Organisé dans le cadre du Salone del Mobile, à Milan, du 8 au 13 avril 2025, ce concours met à l’honneur les jeunes talents du design âgés de moins de 35 ans. Créé par Marva Griffin en 1998, le Salone Satellite offre une plateforme exceptionnelle aux créateurs émergents, favorisant l’innovation et la durabilité dans le design contemporain.

Architecte d’intérieur et designer industriel, Hicham Lahlou représente une figure essentielle au sein de ce jury présidé par Paola Antonelli, conservatrice en chef du département Architecture & Design du MoMA à New York. Aux côtés d’autres experts reconnus tels que Michael Anastassiades, Luca Molinari, Greta Arcilia ou encore Samuel Ross, Hicham Lahlou apportera son expertise et sa vision singulière du design global. Il évaluera les projets selon des critères rigoureux incluant l’innovation, la fonctionnalité ainsi que l’impact social et environnemental.

Hicham Lahlou et sa création Clover .

Cette nomination au jury du Salone Satellite Award 2025 marque une étape significative dans la carrière de Hicham Lahlou, qui promeut le design africain à travers le monde depuis près de trois décennies. Fondateur de l’Africa Design Organization, il associe dans ses créations modernité et héritage culturel, tout en soutenant activement les jeunes talents du continent. Son invitation reflète non seulement une reconnaissance internationale, mais également l’émergence du Maroc comme hub de créativité et d’innovation en Afrique.

En parallèle à son rôle au sein du jury, Hicham Lahlou présentera certaines de ses œuvres emblématiques, notamment «Emerald», création remarquée lors de la récente Biennale d’Art Africain contemporain, ainsi que sa nouvelle pièce intitulée «Clover Spring», qui célèbre l’excellence artisanale de Fès. Ces réalisations seront exposées dans le cadre de l’événement «New Craftmanship: a new world», aux côtés de la marque marocaine de tapis «CasaAmar». Cette participation conjointe au Salone del Mobile ne fait que renforcer la présence du Maroc sur la scène internationale du design contemporain.