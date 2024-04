Au Salon du meuble de Milan, sur le pavillon du Maroc, Hicham Lahlou écrit une nouvelle page de son histoire italienne

Cette année, à l’occasion de la 62ème édition du Salon du meuble de Milan, le Maroc occupe un magnifique pavillon au cœur de la grand-messe du design international. Dix designers marocains ont été retenus pour exposer certaines de leurs créations, faisant ainsi valoir des marques d’artisanat marocaines sur les marchés étrangers, parmi les grandes enseignes internationales.

Parmi ces dix exposants, réunis sous la bannière du pavillon marocain, on retrouve notamment le designer Hicham Lahlou. Porte-étendard du Maroc et du design national, celui qui se veut l’un des fers de lance du développement du design africain et arabe présente à l’occasion du Salone del Mobile Milano deux créations originales issues de ses nouvelles collections.

Deux créations incarnant la beauté du design marocain

Aussi originale qu’élégante, avec ses coupes aériennes, la théière «Zaha» se veut un hommage à la célèbre architecte irakienne, feue Zaha Hadid, figure importante du courant déconstructiviste qui s’est éteinte en 2016 et a signé au Maroc son dernier projet, avec le Grand Théâtre de Rabat.

La théière Zaha, signée Hicham Lahlou, se veut un hommage à la célèbre architecte irakienne Zaha Hadid.

Autre création tout aussi originale, les poufs «Clover Ottoman», 100% faits maison dans la ville de Fès, qui affichent les traditionnels codes du pouf marocain, associés à une surprenante coupe en forme de trèfle à quatre feuilles.

Les poufs Clover Ottoman , en forme de trèfle à quatre feuilles, signés Hicham Lahlou.

Avec ces nouvelles créations présentées à Milan, Hicham Lahlou écrit une nouvelle page de son histoire avec le Salon du meuble de Milan, où il officiait l’année dernière en tant que commissaire, scénographe et designer du pavillon du Maroc, et avec lequel il entretient une longue et riche relation depuis 2011, année au cours de laquelle le magazine italien Interni l’avait nommé parmi les 15 meilleurs designers émergents au monde.

La romance italienne de Hicham Lahlou

Les liens de Hicham Lahlou avec l’Italie sont d’autant plus forts que c’est en 2018 qu’il est nommé par Marva Griffin, présidente fondatrice du Salone Sattelite du Salon du meuble de Milan, commissaire en charge de l’Afrique au côté des célèbres Frères Campana, eux-mêmes nommés commissaires pour l’Amérique latine. En a découlé la sublime exposition «Africa & Latin America Rising Design/Design Emergente», au retentissement mondial.

Lire aussi : Salone del Mobile: le designer marocain Hicham Lahlou représente l'Afrique à Milan

Puis, en 2019, Hicham Lahlou présentait cette fois-ci sa création «Africa Sounds», éditée en série limitée par la marque italienne Citco, qui produit notamment des créations de designers tels que Zaha Hadid, Ora Ïto, les Frères Campana ou encore Arik Levy.

L’histoire italienne de Hicham Lahlou se poursuit en 2020, lorsqu’à l’occasion des 60 ans du Salone Del Mobile Milano, le designer marocain est mis à l’honneur parmi des personnalités du design italien et mondial sur les plateformes de communication du salon.

Enfin, plus récemment, le designer marocain et membre de la World Design Organization (WDO), dont il est aussi le conseiller Afrique depuis 2019, a participé en 2024 à l’Italian Design Day, organisé par l’ambassade d’Italie au Maroc, en binôme avec Pier Paolo Peruccio, architecte, docteur en Histoire de l’architecture contemporaine et de l’urbanisme, et professeur de design à l’École polytechnique de Turin