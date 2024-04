La 6ème édition du célèbre prix Fashion Trust Arabia se tiendra à Marrakech

C’est sur son compte Instagram officiel que la Fashion Trust Arabia (FTA) a fait l’annonce de la tenue de sa prochaine édition à Marrakech. «Nous sommes ravis d’annoncer que la 6ème édition du prix FTA se tiendra au Maroc en octobre 2024 dans le cadre de “Years of Culture Qatar-Maroc 2024” (L’année culturelle Qatar-Maroc 2024)», a annoncé l’organisateur de l’évènement qui se tiendra pour la première fois au Maroc.

Pour rappel, l’évènement Years of Culture Qatar-Maroc 2024 s’est tenu le 20 février au Musée d’art islamique de Doha, avec une exposition spéciale de bijoux berbères du palais royal, en reconnaissance des liens exceptionnels qui unissent les deux pays.

«Au cœur de notre mission, nous avons toujours défendu les communautés créatives à travers le monde arabe et cette année n’est pas différente. Dans la ligne de notre dévouement continu à la diversité et à l’inclusivité, nous avons choisi la ville animée de Marrakech comme lieu d’accueil. Le prix FTA 2024 invitera les talents du monde entier, alors que nous explorons et mettons en valeur le patrimoine culturel diversifié du Maroc», poursuit-on dans ce communiqué.

En guise d’annonce, l’équipe de la FTA a opté pour une vidéo signée par le marocain Youness Jouran, mettant à l’honneur des artistes marocains issus de divers milieux créatifs, qui tous souhaitent la bienvenue à l’évènement à Marrakech. On y retrouve ainsi Youssef Drissi, fondateur de Late for work, les photographes Achraf Chagroufi et Joseph Ouechen, Laura Pujol et Zineb Britel, cofondatrices de la marque Zyne, les mannequins Oumayma El Maadam et Salima El Mahraoui, l’influenceuse Yasmina Olfi, la directrice artistique Zineb Koutten et la chanteuse Manal Ben Chlikha. Un beau panel représentatif de la créativité marocaine.

Mission: soutenir les jeunes créateurs arabes

Organisation à but non lucratif, la FTA fournit un soutien financier, des conseils et un mentorat aux créateurs de mode émergents de la région MENA, tout en fonctionnant également comme une plate-forme d’opportunités grâce à laquelle les designers arabes talentueux peuvent se développer et recevoir une reconnaissance internationale.

Le prix FTA est la première initiative de ce type dans le monde arabe. La première édition a été lancée avec succès en 2018, sous le patronage et la présence de la présidente d’honneur de la FTA, Son Altesse cheikha Moza bint Nasser, à Doha, au Qatar.

Chaque année, six lauréats sont récompensés dans le cadre de six catégories: tenues de soirée, prêt-à-porter, joaillerie, accessoires auxquels s’ajoutent le prix du pays invité et le prix Franca Sozzani du talent débutant. Cette année verra le lancement d’une 7ème catégorie de design, Le Fashion Tech Award.