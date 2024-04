Jasper Conran, styliste de la princesse Diana: «J’ai une passion pour le Maroc»

Dans une interview accordée au magazine Série Limitée - Les Echos, Jasper Conran, brillant touche-à-tout, est revenu sur sa longue carrière de créateur de mode et d’entrepreneur à succès. Parmi ses dernières acquisitions figure un nouvel hôtel au Maroc, la Villa Mabrouka, à Tanger. Mais avant de jeter son dévolu sur cette ancienne propriété d’Yves Saint Laurent, c’est à Marrakech que celui qui a rencontré feue la princesse Diana lorsqu’ils étaient tous deux âgés de 19 ans a acquis un premier riad.

«J’ai une passion pour le Maroc et j’adore rénover des maisons. J’ai toujours rêvé d’avoir un riad à Marrakech, mais je me disais que ce n’était pas possible, j’avais déjà trop de maisons. Sauf qu’un petit diable sur mon épaule me soufflait que je pouvais rendre la chose possible, à condition d’en faire un hôtel. Il fait partie d’un ancien palais dans la Médina. Ce qu’il a de vraiment exceptionnel, ce sont ses très grandes chambres. Il comprend six suites, dont la décoration est un mélange de styles marocain et européen», décrit-il son riad marrakchi, ouvert en 2016 et sobrement baptisé L’Hôtel Marrakech.

Lire aussi : Qui est Jasper Conran, le nouveau propriétaire de la Villa Mabrouka d'Yves Saint Laurent à Tanger?

Puis il y a quelques mois, la Villa Mabrouka a ouvert ses portes à Tanger, dévoilant son nouveau visage. «Avec ses douze chambres, c’est une entreprise bien plus conséquente que L’Hôtel Marrakech», explique Jasper Conran. Revenant sur cette acquisition, il se remémore la façon pour le moins inhabituelle dont les choses se sont déroulées. «J’ai eu l’idée en me rendant dans une boutique d’antiquités à Tanger. L’antiquaire m’a dit : “Je sais qui vous êtes, c’est vous qui possédez l’hôtel à Marrakech. Pourquoi vous n’en ouvrez pas un à Tanger ?” J’ai répondu que je le ferais peut-être, à condition de trouver le lieu idéal. Il m’a répondu que la maison d’Yves Saint Laurent était en vente et m’a proposé de la visiter», raconte-t-il.

Lire aussi : La Villa Mabrouka d’Yves Saint Laurent à Tanger transformée en hôtel de luxe

Le hasard faisant bien les choses, Jasper Conran connaissait déjà Madison Cox, qui dirige la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, tous deux ayant un filleul en commun. «J’ai visité la maison et je l’ai achetée immédiatement. J’ai tout de suite vu son potentiel si on la transformait en hôtel», poursuit-il.

Jasper Conran a toutefois veillé à préserver le style Saint Laurent/Bergé que l’on retrouve notamment dans les intérieurs réalisés par Jacques Grange. «J’ai fait un mélange. Je ne voulais pas effacer la trace de Saint Laurent et de Jacques Grange de ce lieu historique, donc j’ai conservé ce qui me plaisait et transformé ce qui en avait besoin», explique-t-il.

Lire aussi : Diapo. Les trésors de la villa Mabrouka de Pierre Bergé à Tanger mis en vente

Un travail énorme, car tout le bâtiment a dû être démantelé avant de le reconstruire. «Je ne voulais pas avoir l’air d’imposer trop ma volonté sur ce lieu. C’est une villa des années 1930, dans des jardins immenses face à la mer et au détroit de Gibraltar. Le site est fantastique», décrit son nouveau propriétaire.