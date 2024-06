Hicham Lahlou nommé président d’honneur Afrique de l’AIPDA

À compter de ce mois ci, le designer Hicham Lahlou, nouveau président d’honneur Afrique de l’Alliance internationale pour la promotion du design en Afrique (AIPDA), aura pour mission de promouvoir les objectifs et les initiatives de l’institution internationale auprès des diasporas africaines. Il conseillera le bureau et les équipes de coordination régionale sur les questions stratégiques et représentera l’organisation lors d’événements internationaux. De plus, il soutiendra les activités de levée de fonds et le développement des membres de l’AIPDA.

Hicham Lahlou, reconnu pour son leadership et son expertise internationale, apporte une perspective stratégique sur le rôle du design dans le développement humain, économique et social de l’Afrique. Son parcours distingué et ses nombreuses réalisations ont grandement influencé la vision de l’AIPDA, et sa présence en tant que président d’honneur Afrique est perçue comme un atout majeur pour l’organisation.

Dans un communiqué, l’AIPDA se réjouit de cette collaboration, convaincue que sous la direction de Hicham Lahlou, l’alliance atteindra de nouveaux sommets et renforcera son impact. Cette nomination marque une étape importante pour la promotion du design en Afrique et au sein de ses diasporas, promettant un avenir radieux sous son leadership inspirant.