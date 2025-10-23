Rabat et Tanger célèbrent la première promotion de l’Académie des Arts, un programme de la Fondation Al Mada

Les projets de fin d'études de la 1ère promotion du programme Académie des Arts exposés à la Villa des arts de Rabat.

À Rabat puis à Tanger, les 15 et 17 octobre, les cérémonies de la première promotion de l’Académie des Arts — organisées par la Fondation Al Mada — ont mis à l’honneur le travail accompli par les élèves. Allocutions officielles, témoignages, performances et expositions ont donné à voir leur progression artistique, la confiance retrouvée et l’espoir suscité par le programme. Des certificats de participation ont été remis aux lauréats, non comme une fin en soi, mais comme le point de départ d’un parcours d’émancipation par la culture et l’expression artistique.

Déployée en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et les Académies régionales de Rabat et de Tanger, l’initiative «Académie des Arts» est portée par la Fondation Al Mada, avec l’appui opérationnel des programmes ESG/RSE des filiales du Groupe (Attijariwafa bank, Inwi, Managem, Nareva, Marjane). Elle s’inscrit dans une ambition commune: élargir l’accès des jeunes à la culture, à la création et à la réussite.

Lancé initialement à Casablanca, le programme «Académie des Arts» a franchi en 2024 un cap décisif avec l’ouverture de deux nouveaux centres pilotes à Rabat et Tanger, touchant près de 300 jeunes âgés de 15 à 21 ans, issus pour, une large part, de quartiers populaires et de milieux sous-représentés dans les filières artistiques.

Pendant un an, ces jeunes ont bénéficié d’une formation gratuite et exigeante, mêlant arts plastiques, création numérique, masterclasses avec des artistes marocains de renom, et sorties culturelles pour élargir leurs références. Porté par la pédagogie du Learning by Doing, le dispositif conjugue exigence artistique, accompagnement humain et inclusion sociale.

«Grâce à l’Académie, j’ai découvert que l’art pouvait être un métier, pas seulement une passion. Aujourd’hui, je veux devenir illustrateur professionnel», partage Rayane, 18 ans, lauréat de la promotion de Rabat.

Une montée en puissance: Marrakech, Laâyoune et Sefrou en 2026

Fort de ce succès, le programme entame une nouvelle phase d’expansion, avec l’ouverture annoncée de trois centres supplémentaires à Marrakech, Laâyoune et Sefrou. Chaque implantation répond à une logique d’équilibre territorial, de renforcement des capacités locales, et de soutien à l’insertion des jeunes par des voies nouvelles et valorisantes.

Pour la Fondation Al Mada, l’éducation artistique est un levier essentiel pour réduire les inégalités d’accès à la culture, révéler les talents et nourrir l’expression des jeunes. À travers ce programme, le Groupe Al Mada affirme sa volonté de faire de la culture un moteur d’épanouissement, de cohésion sociale et de fierté partagée.