Casablanca: la Fondation Al Mada et la compagnie Caz’impro organisent la 2ème édition du Tournoi international d’improvisation

Après le succès de la première édition en 2023, le Tournoi international d’improvisation de Casablanca (TIIC) revient pour une deuxième édition, les 24 et 25 mai, à la Villa des Arts de Casablanca. L’événement, organisé par la Fondation Al Mada et la compagnie d’improvisation théâtrale Caz’impro, réunira les équipes de quatre pays francophones, à savoir le Maroc, la France, la Suisse et la Belgique, sacrée championne en 2023.

Pendant deux jours, les équipes s’affronteront dans des matchs où elles devront improviser des saynètes sur des thèmes imposés par un arbitre, suivant les règles officielles de l’improvisation théâtrale. La particularité du TIIC réside dans la participation active du public: à la fin de chaque improvisation, les spectateurs voteront pour désigner l’équipe gagnante. Cette interaction directe rend chaque performance différente de l’autre.

Affiche promotionnelle de la 2ème édition du Tournoi international d'improvisation de Casablanca.

En parallèle à la compétition, un atelier d’initiation à l’improvisation sera proposé par les équipes invitées, permettant aux participants d’apprendre et de perfectionner leurs techniques.

La première édition du Tournoi international d’improvisation de Casablanca avait été marquée par une affluence remarquable, attirant des centaines de spectateurs qui ont salué l’aspect dynamique et créatif des performances, ce qui lève la barre haute pour cette deuxième édition.

Le TIIC vise à promouvoir l’improvisation théâtrale et à la rendre accessible au grand public, tout en offrant une plateforme d’expression pour les talents locaux et internationaux. La Fondation Al Mada, espère aux côtés de Caz’impro que cette deuxième édition connaîtra le même succès que la première et continuera à faire rayonner l’improvisation théâtrale à Casablanca et ailleurs.