L’Académie des arts régionale, une vision portée par la Fondation Al Mada et le ministère de l’Éducation nationale

Lors de la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre la Fondation Al Mada et le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Démocratiser l’art et révéler le potentiel créatif des jeunes: telle est la mission portée par la Fondation Al Mada, accompagnée de ses partenaires Attijariwafa Bank et inwi, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, pour l’Académie des arts régionale.

Une convention de partenariat vient d’être signée pour étendre à l’échelle régionale un modèle éducatif qui a déjà fait ses preuves. Inspirée par le programme Académie des arts lancé en 2009 à Casablanca, cette initiative vise à intégrer les arts plastiques et numériques dans l’éducation des jeunes, tout en les immergeant dans une pédagogie innovante, indique un communiqué de la Fondation Al Mada et du ministère de l’Éducation nationale.

Depuis sa création, le programme Académie des arts a accompagné près de 2.000 élèves, faisant de l’art un levier de développement personnel et d’inclusion culturelle. Avec l’ouverture de classes pilotes à Rabat et Tanger, ce projet a franchi une nouvelle étape dès la rentrée 2024-2025. À la Villa des Arts de Rabat et au Centre d’épanouissement artistique de Tanger, environ 300 jeunes, âgés de 15 à 21 ans, bénéficieront d’espaces réaménagés pour répondre à leurs attentes et besoins créatifs, fait-on savoir.

«Conçue par la Fondation Al Mada, et mise en œuvre en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, cette approche s’appuie sur la pédagogie par le projet, intégrant des disciplines contemporaines, notamment les arts numériques. Les jeunes auront également accès à un large dispositif d’épanouissement à travers notamment des sorties culturelles et des masterclasses immersives pour une acculturation complète à l’univers artistique», précise la même source.

Ce déploiement régional constitue un pas décisif pour le programme Académie des Arts, renforçant son impact positif à travers le soutien à la créativité, l’innovation et l’ouverture des jeunes au secteur artistique et aux opportunités d’avenir qu’il offre, conclut-on.