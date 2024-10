Agritech: Al Mada Venture Cap vise une entrée dans le capital de Yola Fresh

Al Mada Venture Cap, fonds d’investissement affilé au groupe Al Mada, dédié à l’innovation technologique des startups opérant sur le continent africain, compte prendre une participation dans le capital de Yola Fresh USA Inc. C’est ce qu’a indiqué un communiqué du Conseil de la concurrence qui a reçu une notification des deux sociétés.

Yola Fresh USA Inc est une startup de droit américain qui intervient dans la chaine de distribution des fruits et légumes. Créée en 2023 par deux Marocains, Larbi Alaoui Belrhiti et Youssef Mamou, elle relie des agriculteurs et des distributeurs au Maroc et élargira son activité à d’autres pays en Afrique.

Cette startup ambitionne de moderniser la chaîne d’approvisionnement des produits frais en Afrique en connectant directement les agriculteurs aux entreprises de distribution et de restauration.

Usage des technologies avancées

Pour ce faire, elle a recours aux technologies avancées pour suivre le transport des produits frais depuis la ferme jusqu’aux commerçants afin de garantir une traçabilité totale et une réduction des déchets.

Ce qui permet, selon les cofondateurs de YoLa Fresh, d’augmenter les revenus des agriculteurs et des commerçants, tout en offrant aux consommateurs des produits plus frais à des prix réduits.

Pour financer cette stratégie de développement, YoLa Fresh a annoncé le 30 mai à Marrakech, en marge du Gitex Africa, avoir levé 7 millions de dollars. Une opération menée par Al Mada Ventures avec la participation d’Algebra Ventures, E3 Capital, Janngo Capital et de la banque néerlandaise de développement entrepreneurial, FMO.