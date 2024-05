Terraa, cet OVNI qui bouscule le commerce des fruits et légumes au Maroc

Terraa, une start-up spécialisée dans la distribution alimentaire au Maroc riche d’une levée de fonds réussie de 1,5 million de dollars l’année dernière, lance sa première chaîne de magasins de fruits et légumes à prix réduits dans le Royaume.

Un vent de modernité souffle également sur les chaînes de distribution et de vente de fruits et légumes au Maroc. C’est ainsi que Terraa, une start-up spécialisée dans la distribution alimentaire au Maroc, annonce le lancement de sa première chaîne de magasins dédiés à prix réduits dans le Royaume à travers 12 premières boutiques, indique le magazine Challenge.

D’après ses initiateurs, le projet vise à rapprocher les agriculteurs des consommateurs, tout en offrant des produits de qualité à des prix abordables, dans une expérience client unique.

Grâce à une levée de fonds réussie de 1,5 million de dollars l’année dernière et après avoir consolidé sa position de leader auprès des professionnels avec plus de 600 clients en seulement 9 mois, Terraa élargit désormais son offre. En seulement 3 mois, l’entreprise a ouvert 12 boutiques à Casablanca, Bouskoura et Dar Bouazza, avec des plans ambitieux pour étendre son réseau à 200 boutiques dans plusieurs villes du pays d’ici 2026.

Le concept de Terraa entend offrir une expérience d’achat transparente sur les prix grâce à son réseau de boutiques de proximité. Le succès est au rendez-vous, assure Challenge. «Certains témoignent d’économies substantielles, allant jusqu’à 50 dirhams sur un panier de 100 dirhams, tandis que d’autres soulignent la qualité des produits et la proximité des magasins», relève l’habdomadaire.

Youssef Benkirane, co-fondateur de Terraa, met en avant le succès rapide du réseau de boutiques, attribué à l’expertise de l’entreprise auprès de ses clients professionnels et à sa technologie de pointe. «Notre réussite repose sur notre technologie avancée, qui automatise de nombreuses décisions clés grâce à l’intelligence artificielle. Cela inclut la prévision des ventes, la tarification dynamique et la gestion opérationnelle en magasin, tout en minimisant le gaspillage alimentaire», déclare-t-il.

Benoit De Vigne, également co-fondateur, souligne l’importance de la technologie de Terraa dans la réduction du gaspillage alimentaire, qui est inférieur à 4% grâce à un circuit court efficace.

Clef de son succès, Terraa maintient une communication active via les réseaux sociaux, notamment Instagram, fournissant régulièrement des informations sur les prix, les offres, les emplacements et d’autres actualités. De plus, l’entreprise a déjà reçu plusieurs demandes de franchisés offrant ainsi des opportunités de se lancer dans le secteur de la distribution alimentaire.