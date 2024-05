La startup marocaine YoLa Fresh lève 7 millions de dollars pour transformer la chaîne d’approvisionnement des produits frais en Afrique

À travers ses fonds, YoLa Fresh ambitionne de moderniser la chaîne d’approvisionnement des produits frais en Afrique en connectant directement les agriculteurs aux entreprises de distribution et de restauration. Le mode opératoire de l’entreprise est axé sur l’usage de technologies avancées pour suivre le transport des produits frais depuis la ferme jusqu’aux commerçants, afin de garantir une traçabilité totale et une réduction des déchets. D’après YoLa Fresh, cela permet d’augmenter les revenus des agriculteurs et des commerçants, tout en offrant aux consommateurs des produits plus frais à des prix réduits.

«Avec ces fonds, nous prévoyons d’élargir notre réseau logistique, de renforcer notre plateforme technologique et de soutenir encore plus d’agriculteurs dans la commercialisation directe de leurs produits», a déclaré Larbi Alaoui Belrhiti, co-CEO de YoLa Fresh. «En moins d’un an, nous avons atteint une traction impressionnante et démontré une forte adéquation produit-marché. Cela valide l’efficacité de notre modèle économique innovant, que ce financement reconnaît et soutient», a ajouté Youssef Mamou, co-CEO de la même entreprise.

Devenir une licorne en Afrique

Omar Laalej, directeur général d’Al Mada Ventures, s’est dit ravi d’accompagner la stratégie de commercialisation et l’expansion de l’entreprise. «YoLa Fresh est bien placée pour offrir une réelle valeur ajoutée à ses clients tout en ayant un impact positif sur l’ensemble de l’écosystème, au moment où le secteur agricole poursuit sa transition vers des technologies de chaîne d’approvisionnement numériques», a-t-il soutenu.

«Notre investissement marque notre première incursion en Afrique du Nord, avec un engagement vers une économie à faible émission de carbone. Les chaînes d’approvisionnement inefficaces et les pertes alimentaires en agriculture sont deux des plus grands contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre en Afrique. YoLa Fresh, avec son approche basée sur les données, s’attaque de front aux défis des chaînes d’approvisionnement inefficaces et de la perte alimentaire», a indiqué Vladimir Dugin, senior partner chez E3 Capital.

D’après ses fondateurs, YoLa Fresh ambitionne de se positionner comme «un leader» de la révolution Agritech en Afrique. Ce financement de 7 millions de dollars constitue une étape majeure dans la réalisation de son objectif: devenir une licorne (startup valorisée à plus d’un milliard de dollars) sur le continent.