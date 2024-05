Entrepreneuriat: inwi s’allie à l’UM6P pour promouvoir les startups innovantes

Yassine Laghzaoui, directeur général de UM6P Ventures (à gauche) et Nadia Rahim, directrice marketing et communication de inwi, lors de la signature de la convention de collaboration entre les deux entités, ce mercredi 29 mai 2024 à Marrakech. (M.Marfouk/Le360)

inwi et l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) souhaitent promouvoir l’entrepreneuriat innovant. Les deux entités ont signé, ce mercredi 29 mai à Marrakech, en marge du Gitex Africa, une convention de collaboration pour la mise en place d’un programme d’accompagnement et d’accélération des projets des startups lauréates du concours inwiDays Awards.

Ce partenariat a été paraphé par Nadia Rahim, directrice marketing et communication de inwi et Yassine Laghzaoui, directeur général de UM6P Ventures, le fonds de capital-risque de l’UM6P, et directeur de l’entrepreneuriat et du venturing au sein de l’UM6P.

Concrètement, il s’agira «d’identifier, d’engager et d’accompagner des talents entrepreneuriaux et des projets innovants autour de plusieurs thématiques clés telles que la Sportech, l’expérience client, la Fintech, la Retailtech, ainsi que l’intelligence artificielle». inwi et UM6P ambitionnent aussi «de créer un pôle d’excellence national dans le domaine de l’accompagnement et de l’accélération des startups prometteuses».

Toujours dans le cadre de cette convention, la 12ème édition des inwiDays se tiendra le 25 juin prochain, au campus de Benguérir de l’UM6P. Ce rendez-vous incontournable de l’entrepreneuriat et de l’innovation rassemblera des entrepreneurs, experts et acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial «pour échanger et partager des idées innovantes autour de la thématique de la Sportech», souligne inwi.