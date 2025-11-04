Culture

Hicham Lahlou célèbre 30 ans de création à Tanger

«Constellations: retour vers le futur», l'expo-anniversaire de Hicham Lahlou, à Tanger.

Par Said Kadry
Le 04/11/2025 à 18h11

VidéoAu cœur de la galerie Delacroix de l’Institut français de Tanger, le designer Hicham Lahlou signe une exposition-anniversaire baptisée «Constellations: retour vers le futur». Un voyage à travers trois décennies de design, avec en invitée d’honneur, la nouvelle génération du design marocain.

Depuis vendredi dernier, la galerie Delacroix de l’Institut français de Tanger accueille «Constellations: retour vers le futur», la nouvelle exposition du designer Hicham Lahlou. Organisé dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026, l’événement rend hommage à trente années d’un parcours exceptionnel marqué par l’innovation, la passion et la valorisation du patrimoine marocain à travers le prisme du design contemporain.

Le vernissage s’est déroulé en présence de personnalités marocaines et françaises, venues saluer celui qui est aujourd’hui considéré comme l’un des pionniers du design industriel au Maroc et sur le continent africain. Entre mobilier, objets d’art, installations et sculptures, l’exposition offre une plongée immersive dans l’univers d’un créateur qui conjugue, avec justesse, esthétique futuriste et mémoire artisanale.

«Difficile de résumer 30 ans de parcours en quelques mots», confie Hicham Lahlou à notre micro. «J’ai voulu matérialiser cette célébration avec un clin d’œil au passé, mais aussi une orientation claire vers le futur. L’exposition réunit une constellation de formes, de matières et de symboles imprégnés de notre patrimoine et de notre identité, mais résolument tournés vers l’avenir.»

Au centre de cette rétrospective, le symbole du trèfle marocain revisité en étoile lumineuse traduit parfaitement l’esprit du projet: l’espoir, la continuité et la réinvention. Lahlou y expose notamment «Tawlifat», une œuvre conçue en collaboration avec l’artiste Cheikh Diallo et éditée en exclusivité par la maison Daum pour le groupe Chalhoub au Moyen-Orient. Présentée pour la première fois au Maroc, cette pièce incarne le dialogue entre savoir-faire artisanal et design d’auteur.

Fidèle à sa volonté de transmission, Hicham Lahlou a également invité trois jeunes designers marocains: Selma Lazrak, Amine Asselman et Hasna Lahlou.

Lire aussi : Bouchra Mazzene, chercheure en histoire numismatique: «La Marche verte, un message de paix et de souveraineté gravé dans la monnaie»

«J’ai souhaité que cette exposition soit aussi un moment de partage, d’amitié et de synergie», explique le designer. «J’ai collaboré avec chacun d’eux sur des créations à quatre mains. C’est une manière de valoriser la jeunesse marocaine, porteuse d’un souffle nouveau dans le design.»

À travers cette exposition, Lahlou célèbre non seulement son propre parcours mais aussi la vitalité du design marocain contemporain. Entre objets, totems et sculptures, «Constellations: retour vers le futur» raconte une aventure humaine et esthétique où se mêlent racines et avant-garde.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 31 décembre, avant de devenir itinérante au Maroc, puis à l’international. Une invitation à découvrir, ou redécouvrir, l’univers d’un créateur qui n’a jamais cessé de réinventer le design marocain à la lumière du monde.

#Galerie d'art#exposition#Hicham Lahlou#design#Maroc#artisanat#Tanger#Institut français

