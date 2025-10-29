Les Wellness Days du 28 au 30 novembre 2025 à The View Bouznika: Un évènement pour tous ceux qui sont en quête de bien être

Un des programmes proposées dans le cadre des Wellness Days, du 28 au 30 novembre 2025, à The View Bouznika.

Son atout charme : la vue. D’un côté la Côte Atlantique, de l’autre les greens verdoyants du parcours de golf 18 trous.

L’expérience se prolonge à table à travers une scène culinaire plurielle: Le V, à l’esprit méditerranéen; Isola, aux accents italiens; Folie, restaurant & sea; Dieilli…

À cela, s’ajoute un Wellness Center de 3.200 m², coeur battant du resort, un refuge contemporain pour les urbains en quête de bien être. Ainsi, The View Bouznika s’impose comme une nouvelle référence du bien-être au Maroc, inaugurant une approche holistique, à la croisée de la science moderne et du savoir-faire ancestral, fondée sur l’équilibre, la vitalité et la reconnexion à soi.

Les programmes conçus par ses équipes associent thérapies naturelles, cures revitalisantes, soins détoxifiants et rituels sensoriels pour restaurer l’harmonie du corps et de l’esprit. Chaque séjour devient ainsi une véritable expérience de transformation.

À partir du 1er décembre, quatre programmes signature seront proposés:

• Détox/FX Mayr: pour purifier et rééquilibrer l’organisme.

• Destress: pour apaiser le mental et relâcher les tensions.

• Ideal Weight: pour retrouver le poids naturel d’un corps sain, en rétablissant les bons équilibres nutritionnels et métaboliques.

• Vitalité: pour stimuler l’énergie et renforcer la clarté mentale.

Pour faire découvrir ces nouvelles pratiques, The View Bouznika inaugure la première édition des Wellness Days, du 28 au 30 novembre 2025. Pensé comme une parenthèse régénérante, cet événement d’envergure propose une immersion complète dans l’univers du mieux-être: conférences, masterclass, soins et expériences sensorielles s’y enchaînent dans un esprit de partage et de reconnexion.

Parmi les temps forts, une conférence dédiée à la santé intestinale, inspirée de la méthode FX Mayr, explore le lien entre digestion et vitalité. Des interventions autour du biohacking présentent également des approches concrètes pour optimiser l’énergie, la récupération et la gestion du stress.

Tout au long des journées, des séances guidées de respiration, de mobilité et de renforcement doux invitent à relâcher les tensions et à réhabiter son corps en conscience.

Les Wellness Days abordent ainsi le bien-être dans toutes ses dimensions : physique, mentale et émotionnelle. À travers cette programmation, The View Bouznika affirme sa volonté d’ouvrir le dialogue entre science et pratiques holistiques. Chaque expérience, chaque échange, vise à rendre le bien-être plus conscient, plus mesurable et surtout accessible à tous.

Plus qu’un événement, les Wellness Days incarnent la promesse de The View Bouznika: la nouvelle destination du bien-être au Maroc.

