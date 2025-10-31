«Quatre Voix, une Terre»: l’art africain s’expose à la Banque populaire Rabat-Kénitra

Lors de l'exposition «Quatre Voix, une Terre» qui se tient jusqu’au 28 février 2026 à la Banque populaire Rabat-Kénitra. (Y.Mannan/Le360)

Sous le thème «Quatre Voix, une Terre», désignant quatre artistes peintres de tendances variées et l’Afrique comme continent unique, la galerie de la Banque populaire Rabat-Kénitra, accueille une exposition qui réunit les œuvres de Djo Ilanga (Congo Kinshasa), Amadou Camara Gueye (Sénégal) et des Marocains Hiba Baddou et Abdelmalek Berhis.

Selon les organisateurs, cette exposition, caractérisée par ses couleurs vibrantes et ses peintures expressives, est présentée du 30 octobre 2025 au 28 février 2026. Adil Rzal, président du directoire de la Banque populaire Rabat-Kénitra, a souligné que l’événement met en lumière le travail de quatre artistes africains illustrant la richesse et la diversité de la création du continent.

Ainsi, deux Marocains, un Sénégalais et un Congolais dialoguent dans un même lieu. Il s’agit, d’après M. Rzal, de quatre artistes, quatre mondes, mais une unique source d’inspiration: l’Afrique. Pour sa part, Tania Chorfi, la commissaire de l’exposition, a rappelé que l’art contemporain africain, bien que porté par une vitalité singulière et foisonnante, «demeurait en marge de la reconnaissance internationale» il y a encore trente ans.

Elle ajoute qu’aujourd’hui, cet art s’impose avec force sur la scène internationale. Les artistes du continent investissent les expositions majeures, captant l’intérêt des professionnels et du monde culturel global.