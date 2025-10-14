Lifestyle

Trois créateurs, trois regards sur l’Afrique...Galerie H célèbre l’art africain à travers son exposition

Les talents participants à la 9ème édition de l'Afri'can de Galerie H. (A.Et-tahiry/Le360)

Le 14/10/2025 à 15h14

VidéoÀ partir du 21 octobre 2025, Galerie H met en lumière les jeunes talents du design marocain avec l’exposition AFRI’CAN. Cette neuvième édition rend hommage à la richesse créative du continent africain à travers le regard de trois designers: Houria Afoufou, Marya Belkhou et Kamil Hajji.

Créée en 2015 par le Groupe Holmarcom, la Galerie H s’est imposée comme un espace pionnier du design marocain contemporain. Sa mission: repérer et accompagner les jeunes talents, encourager les collaborations avec les artisans locaux et valoriser les savoir-faire dans une dynamique d’innovation et de transmission. Située au cœur de Casablanca, elle est aujourd’hui une référence du paysage créatif marocain.

Pour cette neuvième édition, la Galerie propose AFRI’CAN, une exposition qui explore la vitalité des influences africaines dans le design marocain, en résonance avec l’énergie du continent et l’effervescence autour de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc.

«L’exposition AFRI’CAN illustre notre attachement à une Afrique plurielle et ambitieuse, et met en lumière un design marocain nourri de ses racines africaines pour ouvrir de nouveaux horizons», déclare Kenza Bensalah, administratrice du Groupe Holmarcom. «À travers notre mécénat, nous réaffirmons notre volonté de soutenir les créateurs, de valoriser leurs talents et d’inspirer l’avenir», ajoute-t-elle.

L’exposition réunit Kamil Hajji, Houria Afoufou et Marya Belkhou, trois jeunes designers animés par la même envie: raconter une Afrique vivante, multiple et tournée vers l’avenir. Mobilier, objets et fresques tissent un récit commun entre tradition et modernité, sous une scénographie immersive signée Yassine Hmichane.

Kamil Hajji: le dialogue des matières

Architecte et designer formé à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Kamil Hajji fonde en 2023 Fen Project, plateforme dédiée à la création d’objets inspirés de l’artisanat marocain. Pour AFRI’CAN, il marie zellige, bois et métal. «Ma collection explore comment ces matériaux peuvent dialoguer au-delà de leurs codes traditionnels», déclare-t-il. «Elle révèle les échanges et les tensions fécondes qui façonnent l’Afrique contemporaine», ajoute le designer, dont les œuvres traduisent un équilibre entre structure et organicité.

Lire aussi : Les finalistes marocains du Prix du design de l’Institut du monde arabe exposés à la Paris Design Week

Houria Afoufou: l’artisanat en version pop

Originaire de Doukkala, Houria Afoufou revisite la mémoire artisanale à travers sa marque MAHLEM, hommage aux mâalems (maîtres artisans). Fille d’un potier-plâtrier et d’une tisseuse, elle a grandi entre le Maroc et la France, façonnant un univers où tradition et modernité se rencontrent. «Ma collection invite à un voyage entre les racines du Maroc, la mémoire africaine et le langage du design contemporain», confie-t-elle.

Marya Belkhou: le dessin comme mémoire vivante

Diplômée de l’Institut des Beaux-Arts de Tétouan, Marya Belkhou fait passer le dessin du papier à la matière. Sa collection «Sous les rêves du baobab» rend hommage aux femmes africaines et marocaines. «Inspirées par la symbolique du baobab, mes créations deviennent des supports de transmission. Je cherche à préserver notre héritage et à l’inscrire dans le présent», explique-t-elle.

Avec AFRI’CAN, la Galerie H offre une lecture renouvelée du design africain, entre traditions et modernité, identité et universalité. L’exposition sera ouverte au public à Casablanca dès le 21 octobre 2025, accompagnée de rencontres et d’ateliers avec les créateurs pour nourrir l’écosystème du design marocain.

