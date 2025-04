L’IMA lance la 3ème édition du Prix du design pour les talents du monde arabe

D’ici le 20 mai, les designers issus du monde arabe, émergents ou confirmés, sont invités par l’Institut du monde arabe Paris (IMA), dans le cadre la 3ème édition de son Prix du design, à proposer leurs projets autour d’un thème spécifique: penser des objets et architectures durables, ancrés dans les savoir-faire locaux et les économies circulaires.

Plus que jamais, cette édition 2025 s’inscrit ainsi dans les enjeux du moment en encourageant les candidats à proposer des réponses concrètes aux défis actuels du monde arabe, s’agissant de l’urgence environnementale, l’économie circulaire et la transmission des savoir-faire. En combinant esthétique et responsabilité, à travers des projets interrogeant tant les formes de production que les formes de consommation et d’habitat, cette approche s’inscrit dans une vision globale du design comme outil de transformation culturelle et sociale.

Lire aussi : Prix du design de l’IMA: l’architecte marocaine Aziza Chaouni primée pour son prototype de «maison durable antisismique»

Supervisé par un prestigieux jury international composé de figures influentes du design, de l’architecture et des médias, notamment Aziza Chaouni, architecte marocaine spécialisée en développement durable, et présidé par Lina Ghotmeh, architecte franco-libanaise, ce prix créé en 2023 se répartit en cinq catégories: le prix du talent émergent, le prix Impact, le prix Arab Bank Switzerland, le Grand prix et enfin le prix de l’artisanat contemporain.

Parmi les critères d’éligibilité, les projets doivent avoir été créés entre le 1er septembre 2022 et le 20 mai 2025, et les candidats doivent être ressortissants de la Ligue arabe ou développer leur production dans la géographie de l’un des pays de la Ligue arabe.

L’expert design François Leblanc di Cicilia, l’entrepreneur de design Ismaïl Tazi, Frédérique Mehdi et Philippe Castro, de l’Institut du monde arabe, annonceront dans le courant du mois de mai la sélection des projets finalistes par catégorie. Les projets retenus seront soumis aux membres du jury, et les projets sélectionnés par ce dernier à l’issue de la date limite de dépôt des candidatures (fixée au 20 mai) seront exposés à l’IMA dès le 3 septembre 2025, jour de la remise officielle des prix.