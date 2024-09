Prix du design de l’IMA: l’architecte marocaine Aziza Chaouni primée pour son prototype de «maison durable antisismique»

L’architecte, dont le projet a été conçu dans le contexte du séisme d’Al Haouz, a été récompensée dans la catégorie «Impact», son bureau d’études Aziza Chaouni Projects (ACP) ayant «démontré sa capacité à produire, à développer des projets grâce à une implication sociale et économique».

«Le projet que nous avons présenté pour ce prix est une maison prototype en briques de terre compressées, durable et antisismique, destinée aux populations qui ont été affectées par le séisme afin de retrouver un logement digne, confortable et sécuritaire, constructible avec un petit budget et de manière rapide», a détaillé la lauréate dans un message lu en son nom lors de la cérémonie de remise du prix.

À cette occasion, Aziza Chaouni s’est dite heureuse de recevoir cette récompense qu’elle dédie à toutes les victimes du tremblement de terre du 8 septembre 2023 ainsi qu’aux bénévoles qui ont travaillé sur ce projet.

Lire aussi : Financements innovants: cession de 175 bâtiments fonctionnels de l’État pour 25,4 milliards de dirhams en 2023

Le prototype, a-t-elle précisé, a été développé en collaboration avec les autorités marocaines, en bénévolat à travers un processus de recherche des techniques vernaculaires constructives locales et de co-design avec les populations sinistrées du petit village de Taalat N’Yacoub, enfants, femmes, hommes et jeunes.

Le résultat est «une maison évolutive à 3 cours, construite en briques de terre comprimées lego et en voûte sans utilisation de mortier et qui traite et recycle ses eaux usées», s’est-elle félicitée. «Le tragique tremblement de terre a insufflé un vent de solidarité sans précédent à travers notre Royaume, et cette maison durable en est le fruit», a ajouté celle qui place au cœur de son approche professionnelle et académique la pratique architecturale comme action sociale et civique.

Son équipe se penche actuellement à transférer les leçons apprises avec la maison prototype vers un nouveau projet dans le Haouz. Baptisé «La maison des étoiles», ce projet porté par l’ONG locale Amal Biladi se veut un centre communautaire pour les enfants et jeunes du village de Tajgalt, aussi sinistré par le séisme.

Lire aussi : Tanger: plus de 98 MDH pour la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine dans l’ancienne médina

Aziza Chaouni, également professeur associé d’architecture à l’Université de Toronto, avait fondé en 2011 son bureau d’études pluridisciplinaire qui se spécialise dans l’architecture durable, le paysage, le design urbain et la construction.

Depuis sa création, Aziza Chaouni Projects (basé à Fès) a réalisé de nombreux projets –réhabilitation historique, réutilisation alternative et construction de nouveaux bâtiments– tous développés main dans la main avec des artisans locaux.

Créé en 2023, le Prix du design de l’Institut du monde arabe a pour ambition de mettre en lumière les designers émergents et confirmés du monde arabe dans une optique de démonstration des savoir-faire, du génie productif et de la création de nouveaux matériaux.

Réunissant un jury prestigieux, présidé pour sa deuxième édition par la designer libanaise Nada Debs, il distingue les designers du monde arabe dans les catégories «Talent émergent», «Talent confirmé» et «Prix de l’Impact», en plus du prix du jury. Une exposition consacrée aux candidats sélectionnés et aux lauréats se tient dans les espaces de l’IMA jusqu’au 15 septembre.