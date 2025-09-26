Culture

Exposition. «Résonances» de Nabil El Makhloufi à l’Atelier 21

Nabil El Makhloufi, artiste plasticien. (Photo: Emil Ludwig)

L’artiste peintre Nabil El Makhloufi investit pour la quatrième fois la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca, du 30 septembre au 1er novembre 2025, pour une exposition individuelle intitulée «Résonances».

Par La Rédaction
Le 26/09/2025 à 09h55

À travers «Résonances», Nabil El Makhloufi poursuit une œuvre où la figuration, nourrie de son double ancrage entre le Maroc et l’Allemagne, s’ouvre à une méditation sur l’individu, le collectif, l’exil et les espaces de passage. Né à Fès et formé à l’Académie des arts visuels de Leipzig, l’artiste transpose dans ses toiles l’expérience de cet entre-deux culturel et géographique. Dominées par la figuration, et oscillant entre réalisme et imaginaire, les peintures de Nabil El Makhloufi, empreintes de silence, explorent les thèmes d’appartenance, de migration et de quête existentielle.

Dans le texte du catalogue d’exposition, la philosophe et critique d’art Franziska Weiler éclaire la démarche de l’artiste en ces termes: «L’art avec lequel Nabil El Makhloufi saisit des situations ordinaires, les détourne et en révèle la dimension existentielle, apparaît notamment dans l’un de ses motifs centraux: la foule. Ces foules sont une vision familière et quotidienne au Maroc. Mais Nabil El Makhloufi en saisit toutefois la dynamique singulière, issue de cette recherche incessante d’une position, d’une perspective. Il met en lumière le mouvement entre attente, fusion et séparation, entre rapprochement et éloignement, entre socialisation et solitude. L’homme comme éternel chercheur, qui ne trouve jamais vraiment ce qu’il cherche – et qui ignore lui-même ce que cela pourrait être.»

Et de poursuivre: «L’artiste révèle cette portée existentielle en déplaçant la foule dans le non-lieu de surfaces colorées amorphes, la soustrayant à tout contexte. Il l’immerge dans une chromatique qui instaure une impression de silence – un silence irréel, subtilement inquiétant, car il contredit notre expérience habituelle de telles foules. De cet état suspendu, fragmentaire, s’ouvre un espace d’allusions et de réflexions qui nous inclut en tant que spectateurs: nous prolongeons, à notre insu, ce qui n’est qu’esquissé. Car c’est le fragment, dans sa faille et son incomplétude, qui suscite en nous une résonance intime.»

Lire aussi : Exposition. M’barek Bouhchichi interroge le regard de l’autre dans «Ce que je suis, ce que nous sommes» à L’Atelier 21

Les œuvres de Nabil El Makhloufi ont intégré d’importantes collections publiques et privées, parmi lesquelles figurent la Sharjah Art Foundation (Émirats arabes unis), le musée d’art contemporain africain Al Maaden (Maroc), la Norval Foundation (Afrique du Sud), la Société Générale (France), Saham Bank (Maroc), ainsi que The BAT Campus Galerie Collection (Allemagne).

L’artiste vit et travaille à Leipzig, en Allemagne.

La Réflexion- acrylique sur toile 100/90 cm- 2024

Par La Rédaction
Le 26/09/2025 à 09h55
#exposition#Peinture#Arts plastiques#Casablanca#Atelier 21

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Exposition. M’barek Bouhchichi interroge le regard de l’autre dans «Ce que je suis, ce que nous sommes» à L’Atelier 21

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Exposition. «Ce que je suis, ce que nous sommes» par M’Barek Bouhchichi à l’Atelier 21

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Abdelkader Laâraj, celui qui a appris aux côtés de Melehi et de Chabâa expose à L’Atelier 21

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Exposition. La passion des couleurs de Abdelkader Laâraj à L’Atelier 21

Articles les plus lus

1
La grande évasion de Nacer El Djinn en Espagne confirmée: le régime d’Alger au bord de l’explosion
2
Les sombres secrets de Abdelmadjid Tebboune dévoilés dans une enquête explosive
3
Grand Format-Le360. Miloudi Moukharik, SG de l’UMT: «La loi sur la grève est illégitime et inapplicable»
4
Said Chengriha, dealer en uniforme: les révélations d’un ex-diplomate algérien sur les laboratoires de drogue dure… et le paravent «Maroc»
5
Le Roi lance des projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca
6
Défense, commerce, culture... Les mille et un visages du partenariat maroco-indien
7
Sahara: Washington annonce officiellement son soutien à tout investissement américain dans les provinces du Sud
8
Tanger: de nouvelles images exclusives du chantier de restauration du Gran Teatro Cervantes
Revues de presse

Voir plus