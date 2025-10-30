Master zlayji 2025: plus qu’un concours, une célébration de l’excellence du poseur de carrelage marocain

Le titre de Champion Master Zlayji 2025 a été décerné à Hassan Mahdioui, représentant de la ville de Fès, le 23 octobre dernier.

Lancé en 2019, Master Zlayji s’est imposé comme le premier concours national dédié aux poseurs de carrelage. Depuis 2022, l’initiative s’est développée pour prendre une nouvelle dimension, couvrant un plus grand nombre de villes marocaines et combinant formations théoriques et ateliers pratiques destinés à perfectionner les compétences des carreleurs. En 2025, la tournée Master Zlayji a sillonné 20 villes à travers le Royaume, formant 1.000 carreleurs sur le carrelage, le mortier-colle, le jointement ainsi que sur les techniques de pose et les normes professionnelles.

Au total, plus de 1.000 heures de formation ont été dispensées, dans un esprit de partage et de transmission du savoir-faire. Cette édition 2025 de la caravane Master Zlayji a réuni 45 finalistes pour une ultime épreuve de quatre heures, où technicité, dextérité et créativité se sont affrontées sous le regard d’un jury d’experts. La compétition a été officiellement lancée en présence de Bilal Benhammou, vainqueur de l’édition 2024, qui a représenté le Maroc au World Tile Championship en Chine et y a remporté la médaille de bronze.

Le titre de Champion Master Zlayji 2025 a été décerné à Hassan Mahdioui, représentant de la ville de Fès, le 23 octobre dernier.

Autre moment fort de la journée: la signature officielle du renouvellement du partenariat Super Cérame – Sika Maroc, en présence des directions générales des deux entreprises. À travers leur collaboration, Super Cérame et Sika Maroc unissent leurs expertises pour professionnaliser la filière, renforcer la qualité d’exécution et soutenir les poseurs marocains, tout en positionnant le Royaume parmi les acteurs reconnus du carrelage à l’international.

La cérémonie s’est conclue par la remise des trophées aux trois lauréats nationaux, distinguant la maîtrise, la précision et la créativité des artisans. Le titre de Champion Master Zlayji 2025 a été attribué à Hassan Mahdioui, représentant de Fès. Son savoir-faire et sa minutie, salués par le jury, incarnent l’excellence de l’artisanat marocain. Fort de cette victoire, il représentera le Maroc en finale du World Tile Championship, en Chine, où il portera haut les couleurs du Royaume face aux meilleurs carreleurs du monde.

Un levier de transformation pour le secteur

Au-delà du concours, Master Zlayji s’impose aujourd’hui comme un programme de formation structurant et durable, qui contribue à élever les standards techniques et à valoriser les métiers du carrelage à travers tout le Royaume. Véritable passerelle entre les savoir-faire traditionnels et les innovations techniques du secteur, il permet aux carreleurs de se perfectionner aux nouvelles méthodes de pose, d’entretien et de sécurité.

Lire aussi : Splendeurs du zellige fassi: à la rencontre de deux artisans, gardiens d’un art séculaire

Grâce à la mobilisation conjointe de Super Cérame et Sika Maroc, Master Zlayji devient un modèle de formation de terrain, ancré dans la réalité du métier et pensé pour accompagner les poseurs de carrelage dans la modernisation de leurs pratiques, au service d’une qualité d’exécution toujours plus exigeante et reconnue.

La finale nationale a réuni de nombreux acteurs institutionnels et professionnels: FMC, ONDA, CETEMCO, OFPPT, ainsi que des associations, prescripteurs et réseaux de distribution. À travers Master Zlayji, Super Cérame et Sika Maroc réaffirment leur engagement commun: former, valoriser et bâtir l’avenir des métiers du carrelage au Maroc.