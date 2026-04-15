Tour Mohammed VI à Rabat: 250 mètres, 55 étages et une nouvelle skyline pour le Maroc

Vue générale de la Tour Mohammed VI, inaugurée par le prince héritier Moulay Hassan le lundi 13 avril 2026 à Rabat.

Près de huit ans après le lancement officiel des travaux par Sa majesté le roi Mohammed VI, le 1er novembre 2018, la tour qui porte son nom est désormais inaugurée. C’est SAR le prince héritier Moulay El Hassan qui a présidé, lundi 13 avril 2026, la cérémonie d’ouverture de ce gratte-ciel de 250 mètres, érigé sur la rive du Bouregreg entre Rabat et Salé, s’imposant aujourd’hui comme la plus haute tour du Maroc.

Le projet est signé par l’architecte espagnol Rafael de la Hoz, en collaboration avec le Marocain Hakim Benjelloun. Le maître d’ouvrage, Othman Benjelloun, président du Groupe O Capital, avait fixé dès 2014 une ligne directrice claire: une silhouette de fusée, métaphore de l’élan du Royaume vers l’avenir. Sur ses 55 étages et 102.800 m², la tour concentre plusieurs fonctions: plateaux de bureaux haut de gamme, appartements de standing, un hôtel de luxe sous enseigne Waldorf Astoria, un observatoire, des espaces d’exposition, des restaurants, une salle de conférence et une galerie d’art. Un ponton fluvial assure un accès direct au fleuve.

Vue générale de la Tour Mohammed VI, inaugurée par le prince héritier Moulay Hassan le lundi 13 avril 2026 à Rabat

La construction, assurée par le groupement BESIX-TGCC, repose sur un concept dit «Shell & Core»: les fonctions techniques sont regroupées dans un noyau décentré, libérant côté nord de vastes plateaux ouverts et lumineux. La façade sud, elle, est recouverte d’une double peau de 3.900 m² de panneaux photovoltaïques, qui alimentent l’édifice en énergie solaire tout en assurant une protection thermique. Résultat: la tour a décroché les certifications environnementales LEED Gold et HQE Exceptionnel.

L’édifice est visible jusqu’à 60 kilomètres à la ronde et offre des vues dégagées sur l’Atlantique ainsi que sur les deux rives du Bouregreg.

Le sommet de la tour abrite deux espaces distincts. Au 50ème étage, l’observatoire propose une scénographie numérique permettant de repérer les points d’intérêt des deux rives. Au 51ème, un cockpit de verre de 22 mètres de hauteur accueille l’exposition permanente Le ciel parle arabe, consacrée aux savoirs astronomiques de l’âge d’or arabo-andalou.

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L’ensemble du bâtiment rassemble par ailleurs une collection de près de 7.000 œuvres signées par 143 artistes marocains et internationaux. Mobilier sur mesure, sculptures monumentales, fresques et calligraphies de plâtre ciselé ont été réalisés sous la supervision de l’architecte d’intérieur français Pierre-Yves Rochon, dans un dialogue entre artisanat traditionnel marocain et design contemporain.

Implantée entre le théâtre royal et la ligne à grande vitesse Al Boraq, la Tour Mohammed VI s’inscrit dans un Rabat en pleine mutation urbaine. Sa silhouette est déjà intégrée aux nouveaux billets de 200 dirhams émis par Bank Al-Maghrib: signal de la place qu’elle occupe désormais.