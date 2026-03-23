Tour Mohammed VI: les espaces verts, dernières touches colorées avant l’inauguration

L’aménagement de l’entrée de la Tour Mohammed VI s’inscrit dans le cadre du programme de finition de l’ensemble du chantier. La réalisation de cette oeuvre architecturale a officiellement débuté le 1er novembre 2018.

Sur place, une équipe de Le360 a constaté que plusieurs espaces du podium sur lequel a été édifiée la tour ont été libérés des travaux de maçonnerie, après avoir été aménagés avec des plantes, des arbustes décoratifs, des jets d’eau et des bancs destinés aux promeneurs.

Cette ultime touche apportée au podium indique que l’ensemble du projet est entré dans son avant-dernière phase avant l’inauguration de ce gratte-ciel de 250 mètres de haut et de 55 étages.

Développée par O Tower, filiale du groupe O Capital présidé par Othman Benjelloun, la Tour Mohammed VI est un gratte-ciel multifonctionnel. Elle abrite des bureaux, des appartements, des commerces, des restaurants, un hôtel de luxe du groupe Waldorf Astoria, ainsi qu’un observatoire astronomique.

Vue depuis les hauteurs de la vallée du Bouregreg, la silhouette de l’édifice, ses abords et les différents monuments historiques de la capitale offrent aux promeneurs un spectacle saisissant.

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Des promeneurs, à l’image d’Ayoub, chauffeur de taxi et habitant du quartier Takaddoum, n’ont pas tari d’éloges sur l’édifice et son environnement, qu’ils contemplent depuis le sommet de la colline. «C’est agréable de voir cette tour qui a donné une valeur ajoutée à la vallée réaménagée grâce au roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste», a déclaré Ahmed, un autre riverain.

Pour rappel, l’aménagement de la vallée du Bouregreg constitue l’un des plus importants projets d’urbanisme durable du Royaume.

Ce projet vise à transformer ce corridor fluvial en un pôle urbain moderne, écologique et intégré, articulé autour de nouveaux quartiers résidentiels et tertiaires, d’esplanades, ainsi que d’infrastructures structurantes comme le tramway, les ouvrages d’art et les ponts. Ces équipements accompagnent également la réhabilitation des sites patrimoniaux et naturels, notamment le Chellah.