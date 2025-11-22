Infrastructures: la tour Mohammed VI s’apprête à livrer son visage définitif

Une vue aérienne du chantier de la Tour Mohammed VI, sur la rive du Bouregreg, le 17 septembre 2024. (Y.Mannan/Le360)

Dominant la vallée du Bouregreg, la tour Mohammed VI de Rabat-Salé entre dans la phase finale de ses travaux, avec l’achèvement progressif de son podium et de ses aménagements extérieurs. Sur la rive du fleuve, un quai paysager est en cours de finalisation, tandis qu’une imposante porte d’entrée vient désormais structurer l’accès principal au complexe.

Conçue dans un registre résolument contemporain mais ancrée dans le répertoire architectural marocain, l’entrée principale reprend les codes des arcades traditionnelles, de murs et de plafonds en plâtre finement travaillés. Cette grande porte monumentale s’ouvre sur un vaste espace paysager et un large quai où les équipes s’affairent aux dernières finitions. À proximité immédiate du pont reliant Rabat à Salé, les maîtres d’ouvrage ont également prévu deux grands parcs se faisant face, dessinant un véritable parvis urbain de part et d’autre de la tour.

Les berges du Bouregreg bénéficient ainsi d’un traitement paysager soigné: deux jardins viendront ajouter une touche de verdure aux abords de l’édifice, avec pelouses, plantations et gradins en marbre. Le soir, ces espaces sont mis en valeur par un dispositif d’éclairage architectural contemporain, soulignant les lignes de la tour et la qualité des aménagements extérieurs. L’embellissement des abords, comme les travaux de finition menés à l’intérieur et à l’extérieur, touchent désormais à leur terme, comme en témoigne la mise en service progressive des éclairages.

Culminant à 250 mètres, la tour Mohammed VI — forte de ses 55 étages, visible à près de 50 kilomètres à la ronde — s’impose comme un nouveau repère majeur de la skyline de Rabat-Salé. Cette réalisation emblématique, particulièrement stratégique du fait de son implantation au cœur de la vallée du Bouregreg, a nécessité un investissement initial estimé à au moins 3,5 milliards de dirhams.

Le projet est porté par O Tower, maître d’ouvrage dédié dont les principaux actionnaires sont Bank of Africa, RMA et la holding FinanceCom. Un accord de gestion hôtelière a été conclu avec le groupe Hilton pour l’exploitation d’un hôtel Waldorf Astoria au sein de la tour. Le Waldorf Astoria Rabat-Salé, appelé à ouvrir prochainement, sera niché au cœur de l’édifice et viendra renforcer le positionnement haut de gamme du projet.

Conçue comme un ensemble à usage mixte, la tour accueillera des bureaux, des appartements, des restaurants, des espaces commerciaux ainsi qu’un point de vue panoramique au dernier étage, offrant une vue spectaculaire sur le Bouregreg, Rabat, Salé et leur environnement urbain et paysager.