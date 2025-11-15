Société

Tour Hassan et Mausolée Mohammed V: deux monuments pour raconter Rabat

La Tour Hassan, monument historique emblématique de la capitale administrative.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 15/11/2025 à 17h04

VidéoEntre la Tour Hassan et le Mausolée Mohammed V, Rabat dévoile son visage le plus symbolique: celui d’une capitale où se croisent patrimoine, spiritualité et afflux de visiteurs venus du Maroc et d’ailleurs.

Rabat s’identifie volontiers à ses monuments phares, au premier rang desquels la Tour Hassan et le Mausolée Mohammed V, deux symboles majeurs qui attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs marocains et étrangers. Surplombant la vallée du Bouregreg, au sein d’un vaste espace récemment réaménagé, notamment avec l’édification du Grand Théâtre Mohammed VI, ces deux édifices sont devenus des étapes incontournables du circuit touristique de la capitale administrative du Royaume.

Interrogé sur place, un touriste français se dit «très impressionné par ces deux monuments» qu’il découvre pour la première fois, guidé par un cousin installé au Maroc. «J’ai beaucoup aimé ces lieux, ainsi que le match Maroc–Mozambique que les Lions de l’Atlas ont gagné 1 à 0», confie-t-il, avant de souhaiter «une excellente organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) que le Royaume accueillera entre décembre et janvier prochains».

La Tour Hassan, minaret inachevé d’une mosquée grandiose dont la construction a été entamée au 12ème siècle sous le sultan almohade Yacoub El Mansour, demeure l’un des témoins les plus éloquents de l’ambition architecturale de cette époque. Ses proportions imposantes et son esthétique sobre en font un repère visuel et historique essentiel du paysage rbati.

À ses côtés se dresse le Mausolée Mohammed V, tombeau royal adjacent qui abrite les dépouilles du roi Mohammed V, de son fils le roi Hassan II et du prince Moulay Abdallah. Construit entre 1961 et 1971, l’édifice, aux lignes harmonieuses et aux décors raffinés, occupe une place hautement symbolique: c’est sur cette esplanade que le souverain avait présidé la première prière du vendredi après l’indépendance du Maroc, inscrivant à jamais le site au croisement de l’histoire nationale, de la mémoire collective et de la spiritualité.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 15/11/2025 à 17h04
#Rabat#Tourisme#Mausolée

LEs contenus liés

Sports

Rabat: en images, les travaux de finition aux abords du stade Al Barid

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

2026, l’année pour explorer Rabat, selon le magazine «National Geographic»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: la tour Mohammed VI est déjà très prisée des touristes

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Rabat: la Kasbah des Oudayas prisée des visiteurs pour le 50ème anniversaire de la Marche verte

Articles les plus lus

1
Sahara, Sebta et Melilia: le Parti populaire espagnol en guerre contre le réel
2
Tesh Sidi, parlementaire espagnole: une diablesse du Polisario au Paradis
3
Paléolithique: ce que les pierres taillées à Casablanca disent de l’Acheuléen le plus ancien d’Afrique du Nord
4
Libération de Boualem Sansal: pour Pascal Bruckner, «l’Algérie a cédé parce qu’elle a tout perdu»
5
Grand Format-Le360. Christophe Lecourtier: «La position de la France, c’est d’être l’allié le plus engagé, le plus fidèle et le plus concret du Maroc»
6
Rabbi David Hanania Pinto, rabbin marocain de Jared Kushner, et artisan discret des Accords d’Abraham
7
Défense. Budget 2026, stratégie d’armement et projets industriels: les vérités de Abdellatif Loudiyi
8
Les camps de Tindouf au cœur de tous les calculs
Revues de presse

Voir plus