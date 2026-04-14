Politique

Le roi Mohammed VI nomme El Yazid Er-Radi nouveau secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas

Le roi Mohammed VI recevant El Yazid Er-Radi, que le Souverain a nommé secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, mardi 14 avril 2026.

Le roi Mohammed VI recevant El Yazid Er-Radi, que le Souverain a nommé secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, mardi 14 avril 2026.

Le roi Mohammed VI a reçu ce mardi 14 avril 2026 El Yazid Er-Radi, que le Souverain a nommé secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, indique un communiqué du cabinet royal.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/04/2026 à 17h19

Voici le communiqué du cabinet royal:

«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, a reçu, ce mardi 14 avril 2026 correspondant au 26 Chaoual 1447 H, au Palais Royal de Rabat, M. Mohamed Yssef, l’ancien secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, que le Souverain a décoré du Wissam Al Arch (Grand Officier), en considération des services louables qu’il a rendus à sa Religion, sa Patrie et son Roi, dans les différentes missions et responsabilités qu’il a assumées.

Le roi Mohammed VI décorant Mohamed Yssef, l’ancien secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas.

Le roi Mohammed VI décorant Mohamed Yssef, l’ancien secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas.

Par la suite, Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le préserve, a reçu M. El Yazid Er-Radi, que le Souverain a nommé secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas.

À cette occasion, Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le glorifie, a prodigué Ses Hautes Orientations à M. Er-Radi afin que le Conseil puisse accomplir ses missions dans la promotion de la Sainte religion musulmane, imprégnée des valeurs du juste-milieu et de la modération, et la préservation des constantes religieuses du Royaume».

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/04/2026 à 17h19
#nomination à de hautes fonctions#nominations#Conseil supérieur des Oulémas#Roi Mohammed VI

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