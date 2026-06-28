À Salé, un parc près du Grand Théâtre Mohammed VI attire les promeneurs au coucher du soleil

Au coucher du soleil, de nombreux promeneurs affluent, ces derniers jours, vers un parc aménagé près du Grand Théâtre Mohammed VI, à Salé.

Situé à proximité de la rive nord du Bouregreg, ce parc accueille chaque fin d’après-midi des familles, des jeunes et des moins jeunes en quête de détente, de fraîcheur et de calme après une journée marquée par la chaleur.

Doté d’une belle pelouse bien entretenue, le parc vient également d’être équipé, grâce à l’intervention de la Wilaya, de plusieurs poubelles et bancs de jardin. Ces installations ont été mises en place à la demande du public, afin d’améliorer le confort des visiteurs et de préserver la propreté des lieux.

Désormais, il est interdit de marcher ou de pique-niquer sur la pelouse verdoyante, une mesure destinée à protéger cet espace vert très fréquenté. Les visiteurs peuvent toutefois profiter des allées, des bancs et de l’ambiance paisible du site, particulièrement agréable au moment du crépuscule.

Pour rappel, la grande Wilaya a récemment aménagé plusieurs parcs dans la vallée du Bouregreg, non loin du Grand Théâtre Mohammed VI. Ces écrins de verdure sont pris d’assaut chaque fin d’après-midi par un public satisfait de voir Rabat et sa voisine Salé renforcer leur attractivité urbaine et devenir l’un des pôles les plus verts du Royaume.

Entre fraîcheur du soir, vue dégagée et nouveaux aménagements, ce parc de Salé s’impose peu à peu comme un lieu de respiration pour les habitants des deux rives du Bouregreg. Une parenthèse simple, mais précieuse, dans une agglomération où les espaces verts deviennent de plus en plus essentiels au quotidien.