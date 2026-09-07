Outsourcing: Teleperformance renforce son ancrage avec le rachat stratégique d’Unifitel

Teleperformance franchit un cap majeur dans sa stratégie d’expansion au Maroc en engageant, via sa filiale Majorel Africa, les démarches pour acquérir la totalité du capital d’Unifitel.

Le marché marocain de l’externalisation franchit une étape décisive dans son processus de consolidation à travers une transaction d’envergure. «En agissant par l’intermédiaire de sa filiale locale Majorel Africa, le géant mondial des services aux entreprises, Teleperformance, a officiellement engagé les démarches réglementaires indispensables en vue d’acquérir l’intégralité du capital social ainsi que la totalité des droits de vote de la société Unifitel», rapporte le quotidien Les Inspirations Eco du 8 septembre.

Saisi très récemment, le 3 septembre 2026, de ce projet d’opération de concentration économique visant la prise de contrôle exclusif de la cible, le Conseil de la concurrence a formellement lancé la phase légale de consultation publique. Les tiers directement ou indirectement intéressés par ce rapprochement disposent ainsi d’un délai courant jusqu’au 14 septembre pour transmettre leurs éventuelles remarques ou observations auprès de l’autorité réglementaire.

Cette offensive stratégique de premier plan illustre avec clarté l’ambition continue du groupe Teleperformance d’ancrer de manière encore plus profonde le socle de ses activités opérationnelles au cœur du Royaume, tout en diversifiant activement son panel de prestations au sein d’un secteur de l’outsourcing en pleine mutation. «Pour concrétiser cette orientation, l’acquéreur s’appuie sur Majorel Africa, une holding marocaine dotée d’un capital social imposant de 230,3 millions de dirhams», écrit Les Inspirations Eco.

L’intégration ciblée d’Unifitel, entité disposant pour sa part d’un capital d’un million de dirhams, apporte un savoir-faire reconnu dans des métiers piliers tels que la gestion globale de la relation client, le service après-vente et les activités complexes de recouvrement. À travers cet apport spécifique, le groupe vise avec une insistance particulière le segment stratégique des services financiers. Ce créneau à forte valeur ajoutée permettra à la holding d’enrichir substantiellement son portefeuille d’expertises métiers et de satisfaire pleinement aux exigences opérationnelles et réglementaires croissantes des grands acteurs institutionnels et bancaires.

Sur le plan macroéconomique, cette dynamique de rachat s’insère harmonieusement dans un contexte national particulièrement porteur pour l’ensemble de l’écosystème de l’externalisation. «Le Maroc s’impose depuis plusieurs années comme un pôle régional et un hub d’affaires incontournable, tirant pleinement profit de sa proximité géographique stratégique avec le continent européen, d’un vivier étendu de compétences hautement qualifiées et d’infrastructures technologiques en modernisation constante», souligne Les Inspirations Eco.

En cas d’obtention du feu vert définitif accordé par l’autorité de régulation à l’issue du processus d’examen, cette transaction viendra non seulement sceller le contrôle exclusif d’Unifitel par Teleperformance, mais elle apportera également une confirmation éclatante de l’attractivité soutenue du marché local. Elle permettra enfin de matérialiser concrètement la feuille de route d’expansion et le déploiement opérationnel du groupe à l’échelle de toute la région.