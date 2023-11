Outsourcing: le groupe canadien Telus International s’installe au Maroc

Un nouvel acteur mondial de l’outsourcing s’installe au Maroc. Il s’agit du groupe canadien Telus International, spécialisé dans le développement de solutions basées sur l’intelligence artificielle et la modération de contenus, qui s’implante à Casablanca, son deuxième site en Afrique après celui d’Afrique du Sud.

Dans un communiqué publié ce mercredi 29 novembre, le groupe indique que cette ouverture s’inscrit dans le cadre de sa récente expansion en Afrique. «Le Maroc est un carrefour pour les services d’affaires en pleine croissance, connu pour son bassin de talents exceptionnels, composé de jeunes bien formés et extrêmement qualifiés dans le numérique, et qui parlent couramment plusieurs langues», a déclaré Anthony Lacopo, vice-président de Telus International Maroc.

D’après lui, plus de 500 personnes, à savoir 95%, sont entièrement trilingues (arabe, français et anglais). Elles sont recrutées pour démarrer cette nouvelle expérience qui a élu domicile dans un bâtiment de 7 étages, d’une superficie de 7.500 m², dont 11.000 m² d’espaces verts. L’implantation se fera en trois phases, la date d’achèvement étant prévue pour le troisième trimestre 2024. Une fois l’installation de Talus International terminé, le bâtiment pourra accueillir plus de 800 employés, précise-t-on.

Telus International précise que ce bâtiment intègre l’utilisation d’énergies renouvelables grâce à 2.000 panneaux solaires installés sur le toit qui produisent plus d’énergie que le site n’en consomme. «Nous croyons que la réussite commerciale et la responsabilité environnementale et sociale vont de pair. Le lancement de ce site marque une étape importante dans l’engagement de l’entreprise à investir de façon durable pour créer un impact positif dans la communauté locale», souligne son PDG Jeff Puritt.