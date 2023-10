Compétences: signature d’un partenariat pour la formation et l’emploi en alternance avec le groupe Alten

De gauche à droite: Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, et Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce signant la convention de partenariat avec la société Alten Maroc, représentée par son directeur Didier Marchet.

Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, et Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce ont signé une convention de partenariat avec la société Alten Maroc, représentée par son directeur Didier Marchet.

Ce partenariat a pour objectif de «co-construire des programmes de formation par alternance pour certaines filières cibles, en adaptant l’offre de formation des ingénieurs aux besoins de l’écosystème Engineering Services Outsourcing (ESO), et aussi d’organiser en concertation avec les établissements de l’enseignement supérieur concernés, des sessions de formations au profit des tuteurs à la pédagogie et le suivi de l’alternance, ainsi que les impliquer lors des évaluations intermédiaires et finales», selon un communiqué.

Alten delivery Maroc, filiale du leader mondial de l’ingénierie et du conseil en technologie créé en 2008 et présent à Fès, Rabat, Tétouan et Casablanca, compte aujourd’hui plus de 2200 consultants et vise un centre d’excellence de 3500 consultants en 2024.

Avec plus de 90 recrutements par mois, Alten Maroc est désormais un acteur majeur de l’insertion professionnelle des jeunes ingénieurs. Cette convention permettra d’harmoniser les formations universitaires avec les besoins réels des secteurs économiques des régions concernées.

Lire aussi : Bourses universitaires: le ministre Miraoui appelé à revoir les critères d’octroi

Lors de la cérémonie de signature de ce partenariat, qui a eu lieu en présence des présidents des universités du Maroc, les trois parties ont salué cette nouvelle coopération formation/emploi que cherchent à promouvoir plus que jamais le gouvernement et le ministre Abdellatif Miraoui.

Les acteurs de la convention ont estimé que l’accord va contribuer au renforcement des compétences en ingénierie au Maroc, en soutenant «les étudiants et les jeunes ingénieurs dans leurs parcours de formation et d’insertion professionnelle», rappelle le communiqué. Les signataires ont également ajouté que «cette convention vise à établir des programmes de formation en adéquation avec les besoins de l’industrie et à favoriser l’employabilité des diplômés».