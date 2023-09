Enseignement supérieur: Abdellatif Miraoui scelle un partenariat avec la Fondation italienne Med-Or

Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, et Marco Minniti, président de la Fondation Med-Or du groupe Leonardo, ont signé, ce mardi 26 septembre, en présence d’Armando Barucco, ambassadeur d’Italie au Maroc, un mémorandum d’entente inscrit au titre du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (Pacte Esri 2030).

Comme l’explique le ministère «ce pacte tire sa substance des choix prioritaires du nouveau modèle de développement et vise à traduire en actions concrètes les priorités du programme gouvernemental en matière de développement du capital humain et d’insertion du Maroc dans la société du savoir».

L’accord pose les bases d’une coopération dans plusieurs domaines fondamentaux, notamment en offrant «la possibilité aux étudiants marocains de bénéficier des programmes de formation dispensés par les entreprises affiliées au groupe Leonardo, dans le but d’affiner leurs talents et d’enrichir leur expérience au niveau professionnel».

Le partenariat vise également à «développer des programmes de financement de bourses au profit des étudiants et des chercheurs marocains dans des domaines liés aux technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, la robotique, le codage et Internet des objets». Tous des domaines où le groupe italien Leonardo, l’un des leaders européens dans le secteur de l’aérospatiale, de la sécurité et de la défense, dispose d’une riche expertise.

Développer les relations de coopération

Le ministre a estimé que ce partenariat «constituera un terrain fertile pour développer les relations de coopération dans plusieurs domaines liés aux priorités de développement des deux pays, y compris les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche et développement»

À cette occasion, Marco Minniti, le président de la Fondation Med-Or a d’abord exprimé ses sincères condoléances et sa profonde sympathie au roi Mohammed VI et au peuple marocain suite au séisme qui a frappé le pays. Il a ensuite affirmé que «la solidarité avec le Royaume du Maroc s’effectuera à travers la recherche de plus de coopération entre les deux parties».

Créée en 2021 par le groupe Leonardo, la Fondation Med-Or a pour mission de promouvoir les initiatives culturelles, la recherche et l’éducation scientifique, dans le but de renforcer les liens, les échanges et les relations internationales entre l’Italie et pays de la zone Med-Or, qui s’étend sur la Méditerranée, le Sahel, la Corne de l’Afrique et la mer Rouge, ainsi que le Proche et l’Extrême-Orient.