Inscriptions, logement, examens: le ministère de l’Enseignement supérieur à l’écoute des étudiants des zones sinistrées

«Nous avons décidé d’accorder un ensemble de mesures préférentielles aux étudiants des universités Ibn Zohr d’Agadir et Cadi Ayad de Marrakech et de la faculté polydisciplinaire d’Ouarzazate, pour qu’ils réussissent leur rentrée universitaire», a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdellatif Miraoui, lors d’une conférence de presse tenue le mercredi 20 septembre à Rabat.

«Leur situation sociale après le séisme nous a conduits à leur accorder, outre la souplesse, des priorités et des facilités en matière d’inscription, de logement et de décalage des dates des concours et des examens. Ils auront aussi un accès facilité aux logements universitaires et à la restauration», a affirmé le ministre, ajoutant que ces étudiants bénéficieront également d’un soutien psychologique.

Abdellatif Miraoui a également livré les derniers chiffres de cette rentrée universitaire, entamée le 18 septembre. Ainsi, «340.000 nouveaux étudiants ont obtenu leur baccalauréat cette année, portant le nombre de nouveaux inscrits dans les facultés à 313.000, soit une augmentation de 6,1% par rapport à 2022-2023».

La population estudiantine est estimée à 1,3 million d’étudiants, soit une hausse de 7% par rapport à l’année dernière. Sur ce chiffre, d’après le ministre, «1,164 million d’étudiants se sont inscrits dans les diverses facultés à accès ouvert, 75.000 dans les facultés privées et 65.000 dans les écoles supérieures de formation des cadres».

Abdellatif Miraoui a enchaîné avec la réforme pédagogique, en déclarant qu’elle se base sur «la capacitation à travers de nouvelles filières, les langues et la recherche scientifique».

Cette réforme a également pour objectif de rendre les diplômés universitaires marocains, après le cycle de la licence, des citoyens responsables, autonomes, ayant les capacités techniques linguistiques et comportementales leur permettant de s’adapter aux mutations du marché de travail.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déclaré que le mérite en revient aux «63 Centres d’excellence que cette réforme a créés, avec un total de 113 filières». Ces centres d’excellence, dotés d’une formation de haute qualité, ont enregistré, avant même la rentrée, quelque 66.000 postulants, pour une capacité d’accueil de 18.000 étudiants au total. «Chaque faculté pourra orienter entre 200 et 400 étudiants vers ces centres d’excellence», a souligné Abdellatif Miraoui.