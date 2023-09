Abdellatif Miraoui veut réussir la nouvelle réforme de l’enseignement supérieur

Lors de sa tournée, le ministre a exprimé sa volonté, et celle des enseignants, de réussir la nouvelle réforme pédagogique. Accompagné du vice-président de l’Université Mohammed V, Farid El Bacha, et en présence d’autres chefs d’établissements, Abdellatif Miraoui a souligné la nécessité de mettre en œuvre cette réforme pédagogique, axée notamment sur l’entrée en vigueur d’une nouvelle génération de licences et la création des Centres d’excellence.

«Nous voulons réussir cette réforme et relever les défis pour consolider le savoir et former nos ressources humaines de l’avenir», a déclaré le ministre indiquant que les Centres d’excellence ont enregistré, avant même la rentrée, quelque 66.000 postulants pour une capacité d’accueil de 18.000 étudiants au total.

Le 18 septembre, environ 1,3 million d’étudiants prendront le chemin des facultés et des établissements universitaires au Maroc. Pour donner une nouvelle impulsion aux facultés, il a été décidé, a affirmé Abdellatif Miraoui, d’élargir l’accès libre à ce type de formation qui est appelé à assurer «des enseignements transversaux» avec «des branches qui s’occuperont des langues et d’autres activités».

De son côté, Farid El Bacha qui est également le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJE) de Rabat-Agdal, a confirmé l’implication de l’université dans la réforme des programmes de Licence et de Doctorat, par l’introduction des systèmes de crédit, des cours de soft skills et de langues, de culture digitale et d’intelligence artificielle dans les différents parcours, mais également dans la valorisation des enseignements à distance, la mise à disposition de ressources pédagogiques en ligne et la digitalisation de tous les services des établissements.

Ainsi, 98 licences nouvelle génération sont proposées aux nouveaux étudiants couvrant des domaines dans les métiers innovants demandés par le milieu socioprofessionnel ainsi que la possibilité, pour près de 2400 étudiants d’intégrer des centres d’excellence. Une série d’actions a été proposée pour la préinscription des candidats, l’accompagnement des situations particulières, la création d’espaces de langues étrangères et de soft skills.

Une semaine d’intégration pédagogique a également été prévue aux nouveaux étudiants pour présenter d’une part les programmes de formation, et d’autre part la liste des activités culturelles, sportives et scientifiques et les services sociaux offerts par l’Université de Rabat.

Le ministre a par la suite effectué une visite à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal et à la Faculté des sciences de Rabat, pour s’enquérir du déroulement des activités d’inscription et d’accueil des nouveaux étudiants et visiter les nouveaux bâtiments aménagés pour accueillir ces étudiants dans les meilleures conditions.