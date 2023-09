Ouverture des candidatures pour les concours de l’École Arts et Métiers Campus de Rabat

Cette offre s’adresse aux candidats titulaires d’un DUT en Génie industriel et maintenance, Mécatronique, Conception mécanique et productique, d’un BTS en Electromécanique et système automatisé, Système électronique-conception de produits industriels et Maintenance industrielle énergétique, d’un DTS en Sciences et techniques, IFEMEREE, IFMIA, ISTA, ou encore d’un DEUST en Mathématiques, informatique, physique.

Le concours se déroulera du 28 août au 25 septembre, avec des places limitées. L’inscription se fait en ligne via la plateforme digitale accessible à travers ce lien: candidature au concours.

Cette formation est une opportunité unique de se spécialiser dans les technologies de l’industrie du futur, un secteur en pleine croissance, et développer des compétences clés dans ce domaine.

Il est essentiel de rappeler que l’École Arts et Métiers Campus de Rabat, fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Industrie et du commerce du Maroc et Arts et Métiers en France, possède le statut d’établissement d’enseignement supérieur à caractère public, géré par une fondation dotée d’un statut privé.

Ce modèle d’enseignement supérieur, de recherche et d’entrepreneuriat est calqué sur les 8 campus français d’Arts et Métiers, ce qui permet la délivrance des diplômes d’Arts et Métiers ainsi que des diplômes nationaux marocains.

Grâce à ces formations scientifiques et techniques de haut niveau, nos futurs leaders, ingénieurs et bachelor/licenciés seront parfaitement équipés pour contribuer à la construction d’une industrie performante au service de la société marocaine. Ils seront responsables des hommes et des femmes qui la composent, ainsi que de leur environnement.