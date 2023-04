Université Mohammed Premier d’Oujda: distribution de plus de 200 paniers alimentaires au profit des étudiants subsahariens

Dans un élan de solidarité et de fraternité, la présidence de l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda a organisé, le 15 avril à l’Ecole supérieure de technologie (EST), comme chaque année, une opération de distribution de paniers du ramadan au profit de ses étudiants issus des pays d’Afrique subsaharienne. Plus de 200 paniers ont été distribués au cours de cette cérémonie organisée en partenariat avec l’association Marocains du monde et immigration.

«L’Université Mohammed Premier d’Oujda compte plus de 700 étrangers représentant 35 nationalités différentes. A l’occasion du mois de ramadan, nous avons distribué des paniers sociaux au profit de tous nos étudiants internationaux, afin de souligner les liens de solidarité et de fraternité», a affirmé le président l’UMP, Yassine Zaghloul, dans une déclaration pour Le360.

Cette initiative vient ainsi célébrer les valeurs de solidarité et de fraternité durant ce mois de ramadan, mais aussi rendre hommage à ces étudiants. «Nous considérons ces étudiants comme nos enfants», a indiqué Yassine Zaghloul, soulignant que l’université leur offre toutes les conditions possibles pour les encourager à réussir et à représenter leurs pays à l’avenir.

Le président de l’UMP a également exprimé sa gratitude et ses remerciements aux Marocains du monde, aux représentants des relations maroco-africaines et à tous les partenaires pour leur soutien à de telles initiatives, affirmant que celles-ci s’inscrivent dans le cadre de la consécration des nobles valeurs de solidarité et de coopération entre le Maroc et les pays d’Afrique subsaharienne.

«C’était une initiative de fraternité avec nos frères africains. Nous avons passé de très bons moments lors de la distribution de ces paniers», a déclaré, pour sa part, Adil Chraoudou, président de l’association Marocains du monde et immigration. Et d’ajouter: «Nous les remercions également d’avoir fait confiance à nos universités et à nos cursus de formation et nous espérons qu’ils seront des ambassadeurs du Maroc dans leurs pays après leur formation»

Cette initiative a été saluée et accueillie très chaleureusement par les étudiants subsahariens de l’UMP. «Nous remercions solennellement le président de l’université pour cet élan de solidarité, mais également pour sa disponibilité constante. Nous remercions aussi tous les intervenants pour leurs actes de solidarité et de fraternité pour raffermir davantage nos liens», a déclaré au 360 Cheikh N’Diaye, secrétaire général du Cercle des étudiants africains subsahariens à Oujda.

D’après le président de l’association Marocains du monde et immigrations, des opérations similaires seront organisées dans les jours à venir dans d’autres universités du Royaume.