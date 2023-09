Rentrée universitaire: à Rabat, les étudiants sensibilisés à la nouvelle réforme pédagogique

Azzedine Ghoufrane, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Rabat-Souissi.

Durant cette semaine, 1,4 million d’étudiants reprendront le chemin des établissements universitaires dans les 12 régions du Royaume, selon le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. Le360 s’est rendu à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Rabat-Souissi, où les activités ont effectivement repris dès 9 heures ce matin.

L’établissement accueille pour cette rentrée environ 3.500 nouveaux étudiants sur un effectif total de 14.000 inscriptions. Ceux-ci ont été attentifs aux explications qui leur ont été fournies durant toute la matinée par les professeurs au sujet de la réforme pédagogique.

En parcourant plusieurs amphithéâtres, le doyen de la FSJES-Souissi, Azzedine Ghoufrane, a expliqué que «la nouvelle réforme pédagogique entre dans le cadre du plan d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (ESRI)». Cette réforme a introduit «des innovations en licence et en doctorat au niveau de la formation, des langues et de la recherche scientifique», a-t-il affirmé.

Selon lui, la réforme est axée sur la création «de centres d’excellence pour les facultés à accès ouvert». Il s’agit «d’institutions permettant aux étudiants de bénéficier de trois années de formations thématiques d’excellence après les deux années du DEUG».

Lire aussi : La Faculté de droit de Rabat-Agdal présente son bilan triennal axé sur la défense de la cause nationale

Azzedine Ghoufrane a en outre rappelé aux étudiants que la faculté prévoit d’organiser, jeudi prochain, un concours d’admission au centre d’excellence, qui accueillera plus de 200 admis. Les autres facultés de Rabat suivront le pas.

Jeudi dernier, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a indiqué que 70.000 étudiants se sont portés candidats à la filière des centres d’excellence pour une capacité d’accueil de 20.000 places.