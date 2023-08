Nouveau statut des enseignants-chercheurs: les décrets publiés au Bulletin officiel

La promulgation de ce nouveau dispositif intervient alors que le gouvernement s’apprête à mettre en application une nouvelle organisation pédagogique de l’enseignement supérieur.

Adoptés en juin dernier par le gouvernement, ces décrets viennent en application des acquis de l’accord signé avec le Syndicat national de l’enseignement supérieur le 20 octobre 2022, ainsi que du contenu du programme gouvernemental 2021-2026 relatif à la motivation et à la valorisation du capital humain national. Le but étant de rendre attractif le métier d’enseignant-chercheur et de le motiver à s’engager activement dans les nouveaux rôles et tâches dévolus à l’enseignement supérieur.

Lire aussi : Info360. Licence, master, doctorat: ce qui va changer à la prochaine rentrée

Ces décrets visent également à définir les fonctions des enseignants-chercheurs, à reconsidérer le nombre d’heures hebdomadaires et annuelles pour chaque cadre et les fixer à 8 heures par semaine ou 240 heures par an pour les enseignants de l’enseignement supérieur et à 10 heures par semaine ou 300 heures par an pour les enseignants-chercheurs dans l’enseignement supérieur et des établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités, ainsi qu’à établir un système annuel de promotion dans le grade, à raison d’un quota de 40% des enseignants-chercheurs disposant d’au moins deux ans d’ancienneté dans le 3ème échelon du grade de base.

Il s’agit, en outre, de créer un nouveau système d’accès au cadre de «professeur de l’enseignement supérieur» et de «maître de conférences», reposant sur l’enregistrement dans une liste nationale permettant le passage de concours de recrutement, de s’ouvrir sur les Marocains du monde à travers la possibilité de les recruter sur concours en tant que «professeurs de l’enseignement supérieur».

L’objectif est par ailleurs d’augmenter le montant des indemnités pour les fonctions et l’encadrement accordées aux enseignants-chercheurs et de prévoir des dispositions transitoires qui fixent les modalités d’intégration des cadres du corps des enseignants-chercheurs, mentionnés dans les statuts en vigueur, dans les nouveaux statuts, tout en préservant les acquis.