Nizar Baraka annonce la création prochaine d’un institut scientifique dédié à la gestion de l’eau

Lors de la première édition des Journées scientifiques Maroc-Suisse (du 16 au 17 octobre, à Rabat), Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, a annoncé la création prochaine d’un institut scientifique dédié à la préservation et à la gestion de l’eau. L’annonce a été faite en présence d’Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de Guy Parmelin, Conseiller fédéral suisse et chef du département de l’Économie, de la Formation et de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Durant cette rencontre, il a été convenu de consolider le partenariat entre le Maroc et la Suisse dans le domaine de la recherche scientifique autour de la gestion de l’eau. Abdellatif Miraoui a mis l’accent sur le développement de cette coopération qui concerne une ressource vitale, en souhaitant que la recherche.

Abondant dans le même sens, le responsable helvétique a assuré la disponibilité de son pays à contribuer efficacement dans la recherche et l’innovation relative à la gestion de cette denrée qui se raréfie, y compris en Suisse. «Nous ne sommes plus, comme par le passé, le paradis de l’eau et de la neige», a affirmé Guy Parmelin, qui a par ailleurs salué le projet marocain de l’autoroute de l’eau, permettant l’acheminement de quelque 400 millions de mètres cubes d’eau par an vers les agglomérations de Rabat et de Casablanca.

Nizar Baraka a pour sa part indiqué que, dans le cadre de la stratégie de gestion de l’eau tracée par le roi Mohammed VI, le Maroc va construire près de 300 barrages colinéaires d’ici 2030, au lieu des 120 unités qui étaient prévues en 2023. «Le dessalement de l’eau de mer, le transfert de l’eau vers les régions en déficit et la sensibilisation des citoyens sur la préservation de cette ressource constituent les axes de la stratégie marocaine», a déclaré le ministre.

Lancement des journées scientifiques 🇲🇦🇨🇭organisées à #Rabat sur « Les enjeux autour de l’eau au Maroc » par @hes_so & @um5rabat du 16 au 17 octobre. Honoré de la présence aussi de M. le Ministre Nizar Baraka du Ministère de l’équipement & de l’eau.#innovation #recherche pic.twitter.com/Em3ZwBtZzQ — Ambassadeur Guillaume Scheurer (@AmbSuisseMaroc) October 16, 2023

Ayant pour thème «Les enjeux autour de l’eau au Maroc», cette première édition des Journées scientifiques Maroc-Suisse est organisée par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), l’Université Mohammed V de Rabat et la Leading House MENA (Suisse), avec le soutien de l’ambassade de Suisse au Maroc.

Lors des cet événement, trois tables rondes permettront de cibler les échanges d’expertises scientifiques entre les parties marocaine et suisse, en abordant la problématique de l’eau autour de trois axes : «Les nouvelles technologies pour une gestion durable de l’eau (Cleantech)», «La gestion de l’eau dans le secteur agricole» et «La gouvernance de l’eau».