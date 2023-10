Gestion de l’eau: la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et du développement de la coopération en visite au Maroc

Liesje Schreinemacher, ministre du Commerce extérieur et de la coopération au développement des Pays-Bas.

Organisée en partenariat avec l’Association marocaine de l’eau potable et de l’assainissement, la Journée maroco-néerlandaise de l’eau témoigne de «l’importante coopération qui existe depuis des années entre les Pays-Bas et le Maroc dans le domaine de la gestion intégrée de l’eau et de l’agriculture résiliente au changement climatique», indique un communiqué de l’ambassade des Pays-Bas au Maroc.

Les deux parties examineront les moyens «d’approfondir cette coopération bilatérale à travers, notamment, des opportunités commerciales» lors de cette journée qui verra également la participation d’Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), et d’Ahmed Aboutaleb, maire de la ville de Rotterdam.

Lors de sa visite au Maroc, Liesje Schreinemacher se rendra dans la région d’Al Haouz, affectée par le séisme du 8 septembre. A son arrivée au Maroc, la ministre néerlandaise a d’ailleurs indiqué que «la solidarité et la détermination marocaines après le terrible tremblement de terre ont été impressionnantes», ajoutant que «dans ces moments, le Maroc doit pouvoir compter sur le soutien des Pays-Bas».

Mme Schreinemacher devrait achever son séjour au Maroc par sa participation aux travaux des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, organisées du 9 au 15 octobre à Marrakech.