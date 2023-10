Dessalement de l’eau de mer: le groupe français Osmosun crée une co-entreprise au Maroc

Le groupe français Osmosun, spécialisé dans le dessalement de l’eau de mer et d’eau saumâtre par énergie solaire, vient de créer une co-entreprise avec le groupe industriel marocain PCS. Dans un communiqué publié le 5 octobre, l’entreprise basée à Chartres, en région parisienne, explique que la nouvelle entité, baptisée Osmosun MA, s’appuiera sur des solutions déjà développées par le groupe dans le dessalement solaire et sur l’expertise locale de PCS dans la gestion d’infrastructures dans le Royaume.

«Osmosun MA ciblera les projets de dessalement de petites et moyennes capacités pour alimenter en eau potable les zones isolées du Maroc et couvrira à la fois la conception, la fabrication, l’installation, la mise en service et l’exploitation des unités», indique le communiqué. Le groupe précise aussi que les moyens qui seront alloués sa filiale marocaine «seront proportionnels à la croissance de son activité, avec dans un premier temps, l’accès aux ressources existantes des deux entreprises».

Lire aussi : Dessalement de l’eau de mer: les prévisions du gouvernement pour 2024

Pour Osmosun, le lancement de cette joint-venture entre dans le cadre de sa stratégie d’expansion en Afrique de l’ouest et au Maghreb, avec l’objectif d’intégrer le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI), lancé par le gouvernement marocain, dans le cadre de son Plan national de l’eau (PNE), étalé sur la période 2020-2050.

Un grand potentiel de développement

«Compte tenu de l’ampleur de la problématique liée au stress hydrique au Maroc, le potentiel du marché du dessalement de l’eau est tout simplement immense», souligne Quentin Ragetly PDG d’Osmosun cité dans le communiqué. «Osmosun MA est en excellente position pour bénéficier du large programme d’investissements dans la construction de stations de dessalement d’eau de mer mis en place par le gouvernement et par le groupe industriel marocain OCP, pour lequel PCS a déjà réalisé des unités dessalement», poursuit-il.

L’entreprise rappelle que le Royaume, qui dispose déjà de 12 stations de dessalement d’eau de mer, ambitionne de tripler ses capacités d’ici 2030 pour porter la part de l’eau potable provenant de l’eau de mer de 11% à 50%.

Créé en 2014, le groupe Osmosun annonce la vente de 59 unités de dessalement dans 27 pays au 31 décembre 2022. Le groupe indique également avoir réalisé un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros à cette date.